Stegen

26.10.2023

Die Schifffahrtssaison am Ammersee geht in die Verlängerung

Die Schifffahrts-Saison auf dem Ammersee geht am Wochenende noch einmal in die Verlängerung.

Die Bayerische Seen-Schifffahrt verlängert am Ammersee die Saison 2023. Am kommenden Wochenende kann noch einmal in See gestochen werden.

