Ein Blick hinter die Kulissen der Groundlift Studios in Stegen

Der Bund der Selbstständigen ist wieder unterwegs: In Stegen werden die Groundlift Studios besucht.

"Einmal hinter die Kulissen blicken" war das Motto beim Besuch Selbstständiger vom Ammersee in den Groundlift Studios in Stegen. Organisiert hat den Ausflug der BDS-Ortsverband. Das hatten sich eine ganze Reihe von Selbstständigen am Ammersee vorgenommen, als sie nach Stegen zur Alten Brauerei kamen, um die Groundlift Media GmbH zu besuchen. Die Groundlift Media hat das Sudhaus und das Theater in der Alten Brauerei Stegen vor drei Jahren bezogen und mit professioneller Fernseh- und Tonstudiotechnik ausgestattet.

Der Schondorfer Daniel Betz hieß die Gäste willkommen und freute sich über das Interesse. In seiner Begrüßung zeigte sich der Vorsitzende des BDS-Ortsverbandes, Niklas Weyer, begeistert von der Tatsache, dass es hier am See so viele unternehmerische Talente und Aktivitäten verschiedenster Art gäbe. Daniel Betz gründete das Groundlift Studio bereits im Jahr 1998 und ist seither als Produzent, Tonmeister und Künstler tätig. Seit gut drei Jahren hat die Alte Brauerei in Stegen neue Mieter.

"Bergdoktor" Hans Sigl ist Partner der Groundlift Studios

In der Location verbindet sich der industrielle Charme von 1892 mit Bühnenatmosphäre und Video-, Audio- und Veranstaltungstechnik. In den Räumen der Alten Brauerei produzieren und veranstalten die Macher Fernsehshows, Business-Livestreams, Sprach- und Musikaufnahmen, Konzerte und Hybrid-Events. Auf insgesamt über 500 Quadratmetern gibt es ein Broadcaststudio mit bis zu 150 Sitzplätzen (350 Stehplätze), das alte Sudhaus mit Bar, die Lounge mit kleiner Bühne und Bar, zwei Kinosäle und einen Biergarten mit Blick auf den Ammersee. So bietet die Location Abwechslung und Dynamik und kann für die verschiedensten Arten von Veranstaltungen und Produktionen genutzt werden.

Seit 2021 ist der Schauspieler Hans Sigl ("Bergdoktor") als Partner an Bord, um das Studio im Kulturbereich noch weiter zu stärken. Im Anschluss traf man sich im Bräustüberl noch zu einer geselligen Runde. (AZ)

Lesen Sie dazu auch