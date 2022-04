Montessorischüler bringen in Stegen Geschichte auf die Bühne

Die Montessorischule Inning erarbeitet drei Monate ein Theaterstück und beschäftigt sich darin mit der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert.

Die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts ist kein einfacher Stoff. Doch dass Geschichtsunterricht viel mehr sein kann und viel mehr sein muss, als das Lehren von Daten, Zahlen und Fakten, zeigten Jugendliche der Montessorischule Inning auf eindrucksvolle Weise. Sie ließen die Ereignisse des wohl schwierigsten Kapitels der deutschen Geschichte mittels Theater, Kunst, Film, Musik und Poesie im Theater der Firma Groundlift in der Alten Brauerei in Stegen lebendig werden.

Über drei Monate hatten sich die Jugendlichen sehr intensiv der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Mauerfall gewidmet. Dabei ging es von Anfang an vor allem darum, sich in die Menschen dieser Zeit, in ihre Ängste, ihre Hoffnungen, ihre Herausforderungen und ihre Wirklichkeit einzufühlen. Wie konnte es dazu kommen, dass Deutschland einen solchen Irrweg einschlug und dass das eine menschliche Desaster zum nächsten führte? Welche Rolle spielten Kunst, Kultur und Philosophie in dieser Zeit? Rund 100 Zuschauer waren nach Stegen gekommen, um die aufbereiteten Ergebnisse im Rahmen einer Ausstellung und einer rund einstündigen Performance zu erleben.

Schülerinnen und Schüler aus drei Jahrgangsstufen treten in Stegen auf

Das Theaterstück „Frieden macht Sinn – Geschichte in Bruchstücken“ wurde von 30 Schülerinnen und Schülern der siebten bis neunten Jahrgangsstufe unter Anleitung ihrer Lehrer Florian Volkmann und Heidi Kluthe als kurzweilige Theatercollage inszeniert. Beeindruckende, von den Jugendlichen selbst entwickelte Szenen erzählen vom immerwährenden Kampf um Frieden und Freiheit.

Schülerinnen der Montessori-Schule Inning lassen die "Goldenen 20er-Jahre" Jahre des letzten Jahrhunderts aufleben. Foto: Ursula Nirschl

Dabei wechseln die Protagonisten sowie die Blickwinkel auf die Zeit ebenso schnell wie die Stimmungen auf der Bühne. Erleben die Zuschauer in einem Moment die charmanten und beschwingten „Goldenen 20er-Jahre“, so betrachtet man dieselbe Zeit schon im nächsten Augenblick aus den Augen der Arbeitslosen und Verzweifelten der Weltwirtschaftskrise. Noch wird gesungen, doch schon leitet die live eingesprochene Radiosendung weiter durch die Geschichte hin zu den nächsten Szenen.

Diese berichten von Piloten aus dem Zweiten Weltkrieg, zeigen Albert Einstein, der sich – besorgt über die Möglichkeiten einer Atombombe – per Brief an den Präsidenten der USA wendet und erzählen von jüdischen Menschen, die sich vor den Grausamkeiten der Nazis verstecken müssen.

Von SchülerInnen geschriebene poetische Texte stimmen nachdenklich, sprechen aus, was im Leben wirklich zählt, wenn nichts Materielles mehr bleibt. Und so bahnt sich auch auf der Bühne die Geschichte ihren unschönen Weg durch Szenen, wie sie sich in einem der vielen KZs abgespielt haben könnten, bis hin zum Bau der Berliner Mauer. Doch bei aller Schwere gelingt es Schülerinnen und Schülern immer wieder, die Tragik dieser Zeit humorvoll zu umspielen und durch heitere Szenen aufzubrechen. So darf geschmunzelt und herzhaft gelacht werden, als in einem von SiebtklässlerInnen gedrehten Kurzfilm Charlie Chaplin die mühsam errichtete Mauer mit seiner unverwechselbaren Komik charmant einfach wieder abbaut.

Montessorischule Inning: Plädoyer für Frieden

Dass das Stück mit dem Woodstock-Festival endet und über 30 Hippies auf der Bühne singen, tanzen und Banner mit „Stop War“ und „Peace for everybody“ schwingen, spannt den Bogen zur Gegenwart.

Im Anschluss gab es viel Beifall und mit diesem Abend auch wieder ein Stück Normalität für die Schulfamilie der Montessorischule Inning, die in den vergangenen zwei Jahren auf solche Veranstaltungen verzichten musste. Dieses Projekt sei nicht zuletzt auch dank des Entgegenkommens der Firma Groundlift umsetzbar gewesen, betont die Schule. (ak).