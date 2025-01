Spaß statt Angst - wie gewöhnt man Kinder ans Wasser?

„Wenn sich weit über die Hälfte aller Kinder nicht ins Wasser trauen, bringt auch der beste Schwimmkurs nichts“, erklärt Isabell Bauch, die bei der gwt Starnberg das Projekt „Mit Sicherheit mehr Spaß am See“ leitet. Es bietet seit 2017 kostenfreie Angebote für Kinder und klärt über Gefahren sowie das richtige Verhalten am und im Wasser auf.

Neben dem jährlichen Schwimmabzeichen-Aktionstag, den Wasserwacht-Tagen in den Sommerferien und anderen Aktionen gehört nun auch die Kooperation mit der Stiftung Deutschland Schwimmt dazu. Es finde zu wenig Schwimmunterricht statt, die Kapazitäten der Bäder sei begrenzt und die Wartezeiten lang. „Umso mehr ist es schade, wenn Kinder, die endlich einen Platz im Kurs haben, auf der Bank sitzen und sich nicht ins Wasser trauen“ fasst Isabell Bauch das Problem zusammen.

Bei der jährlichen Seeüberquerung Cross’n Chill, die die gwt jedes Jahr im Sommer organisiert, trafen die richtigen Leute zusammen: der ehemalige Profi-Schwimmer, Stiftungsgründer und Präsident des DSLV Alexander Gallitz, Katja Lindo-Roever als Stiftungsbotschafterin und Isabell Bauch, Projektleiterin und Organisatorin des Cross’n Chill. Allen lieg es am Herzen, Kinder zu sicheren Schwimmerinnen und Schwimmern zu machen, deshalb war schnell klar: Es braucht ein Konzept für behutsame und unterhaltsame Wassergewöhnung. Das Ergebnis: die Ausbildung erster Erzieherinnen von Fortschritt Bayern in Niederpöcking zum „Instruktor Wassergewöhnung“ und dazu ein kindgerechtes Heft mit bunten Illustrationen, in dem der Wassergeist Willi Tipps und Übungen zeigt, die man auch daheim in der Badewanne ausprobieren kann.

Ganz neu kam nun ein dreiminütiges Video hinzu, um auf die Notwendigkeit der Wassergewöhnung aufmerksam zu machen und Lösungen aufzuzeigen. Dafür konnte die gwt Wigald Boning gewinnen, der auf seinen Social-Media-Kanälen über seine „Badetage“ im Ammersee und anderswo berichtet. Gedreht hat den Film als Appell an alle Eltern das Team der Groundlift Studios.

„Wir sind sehr dankbar, mit der gwt Starnberg und dem weiteren Partner Fortschritt Bayern ein tolles Projektteam der Region StarnbergAmmersee an unserer Seite zu haben“, erklärte Sabine Kurz von der Stiftung Deutschland Schwimmt. „Erst wenn ein Kind Grundfähigkeiten im Wasser beherrscht, ist es in Notsituationen ausreichend gesichert. Es kann sich unter Wasser orientieren, bei einem unvermittelten Sturz drehen und im Idealfall auf dem Rücken im Wasser schweben, um auf Hilfe zu warten.“ Das Willi Wassergeist-Heft ist kostenfrei in den Tourist-Informationen Starnberg, Dießen oder Herrsching erhältlich und wird über Kindergärten, Wasserwacht und andere Institutionen verteilt. Weitere Informationen gibt es auch unter www.starnbergammersee.de. (AZ)