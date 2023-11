Vom Kaktus bis zum Blumentopf – die Munich Harmonists begeistern in Stegen

Einmal mehr begeistern sechs Herren im Frack in den Groundlift Studios in Stegen das Publikum. Die Munich Harmonists entführen musikalisch in die Zwanziger und Dreißigerjahre.

Im nahezu ausverkauften Veranstaltungssaal der Groundlift-Studios in der Alten Brauerei in Stegen summte und brummte es wie in einem Bienenstock. Als dann kurz nach 20 Uhr sechs Herren im Frack zu den Klängen einer eigenen Einspielung von „Ich hab für dich ´nen Blumentopf bestellt“ die Bühne betraten, entlud sich die Spannung in einem tosenden Anfangsapplaus, so groß war die Freude über den endlich beginnenden Auftritt der "The Munich Harmonists".

Im Gepäck hatten die fünf klassisch ausgebildeten Sänger inklusive eines Pianisten, wie es sich für ein Ensemble, das sich in der Nachfolge der legendären Comedian Harmonists im Berlin der Zwanziger und Dreißigerjahre gehört, dabei nicht nur die großen Schlager des Originalensembles wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Ein Freund, ein guter Freund“ oder „Veronika, der Lenz ist da“ - alles Songs, die vom Publikum heiß geliebt und daher immer sehnsüchtigst erwartet werden.

Vielmehr bot das Ensemble, bestehend aus dem Pianisten Oliver Hahn, dem ersten Tenor Klaus Steppberger, dem zweiten Tenor Michael Birgmeier, den Baritonen Manuel Adt und Manfred Stecher und dem Bassisten Clemens Joswig, ein eigens für dieses Konzert zusammengestelltes Programm dar, in welchem es unter anderem mit so genial-albernen Titeln wie „Maskenball im Gänsestall“ oder „Kannst Du pfeifen, Johanna?“ ihr Publikum zum Lachen brachte. Allen voran der Schauspieler und zweite Bariton der Gruppe, Manfred Stecher, der in der „Rolle“ der „Johanna“ sein ganzes komödiantisches Talent zum Tragen brachte und nebenbei auch dieses Mal wieder kenntnisreich und launig durch den Abend führte.

Auch leise und melancholische Töne gehören ins Programm der Munich Harmonists

Brandneu in diesem Programm war auch der Titel „Das ist die Liebe der Matrosen“, in welchem die Munich Harmonists mit Matrosenmützen und synchron aufeinander abgestimmter Choreografie vor den Augen und Ohren des bestens gelaunten Publikums eine gehörige Portion Seemannsgarn spannen.

Besonderen Anklang fanden auch die anderen Stücke im Programm, allen voran die „Schöne Isabella von Kastilien“, in deren Verlauf die sechs als Torero verkleideten Herren im wahrsten Sinne des Wortes südländisches Temperament versprühten.

Lesen Sie dazu auch

Aber auch die leisen und melancholischen Töne fehlten in diesem Konzert nicht. In dem Volkslied „In einem kühlen Grunde“ oder auch dem wunderbaren Titel „Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück“ aus der Feder von Werner Richard Heymann, der wie so viele seiner jüdischstämmigen Künstler- und Komponistenkollegen unter den Repressalien und der Barbarei der Nationalsozialisten im Deutschland der Dreißigerjahre zu leiden hatte, zeigte das Ensemble seine ganze Klasse hinsichtlich musikalischer Phrasierung und perfekt aufeinander abgestimmter Ensemble-Kunst.

Und als nach zwei Stunden, angefüllt mit Musik, und insgesamt vier Zugaben die Sechs zu den Klängen von „Auf Wiederseh'n (irgendwo in der Welt)“ von Mischa Spolianski die Bühne verließen, war für das begeisterte Publikuk, die Veranstalter und auch die ausführenden Künstler selbst eines gleichermaßen spürbar geworden: The Munich Harmonists und das Groundlift-Studio – das passt wie „Wochenend und Sonnenschein“ oder „(M)ein kleiner grüner Kaktus (..) draußen am Balkon". (AZ)