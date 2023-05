Stegen

06:00 Uhr

Was Firmen für die Gesundheit ihrer Beschäftigten tun sollen

Der bekannte Mediziner und Wissenschaftler Prof. Dr. Dietrich Grönemeyer war zu Gast bei einem Event über betriebliches Gesundheitsmanagement von AOK und Bund der Selbständigen in Stegen.

Plus Gesundheits-Event in Stegen: Dr. Dietrich Grönemeyer und Sven Hannawald erklären, warum Arbeit oft krank macht und was dagegen getan werden kann.

Von Nicole Burk Artikel anhören Shape

„Freude an der Arbeit entsteht im Kopf und ist dann körperlich und geistig spürbar“ - mit diesem Satz luden der Bund der Selbständigen in Bayern (BDS) gemeinsam mit der AOK zu einem Event über betriebliches Gesundheitsmanagement ein. Das Motto „Gesunder Geist, gesunder Körper: Eine Reise zur psychischen Gesundheit“ lockte zahlreiche Selbstständige, Arbeitgeber und Experten in die Alte Brauerei nach Stegen.

„Die Bedeutung psychischer Gesundheit wird in der Arbeitswelt zunehmend wichtiger“, betonte Jan Vogel, Geschäftsführer des BDS Mehrwert GmbH. Die Idee, diese Veranstaltung zu machen, sei der Tatsache geschuldet, dass immer mehr Arbeitnehmer aufgrund von Überlastung kündigen. Durch den Ausfall werden wiederum andere Mitarbeiter mehr belastet. "Wir müssen uns als Arbeitgeber dahin gehend ändern, dass der psychische Druck im Arbeitsleben abnimmt und die Work-Life-Balance mehr in den Vordergrund rückt." Es sei wichtig, die Betriebe mehr an die Hand zu nehmen. „Wir möchten durch Informationen den Leuten die Scheu nehmen, sich diesem Thema zu stellen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen