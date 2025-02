Daniel Betz und Jürgen Kaul sind jetzt Ehrenmitglieder im Rotary-Club Wörthsee

Für ihr soziales Engagement in der Region und ihre Unterstützung rotarischer Projekte und Veranstaltungen sind der Radiomoderator Jürgen Kaul (Kauli) und der Studioleiter des Groundlift-Studios in der Alten Brauerei Stegen, Daniel Betz, vom Rotary Club Wörthsee geehrt worden. Bei einer Charity-Party zugunsten rotarischer Hilfsprojekte für Not leidende Kinder im afrikanischen Eswatini (früher Swaziland) ernannte Rotary-Präsident Holger Hamann beide zu Ehrenmitgliedern des Rotary Club Wörthsee. „Wir würdigen hiermit Euren Einsatz für die rotarische Idee eines sozialen und friedlichen Miteinanders“, betonte Holger Hamann vor rund 450 Partygästen.

Daniel Betz gründete 1998 die Groundlift Studios, die sich seit 2020 in den historischen Räumen der Alten Brauerei Stegen befinden. Dort arbeitet er mit namhaften Künstlern an Musik-, Fernseh- und Videoproduktionen. Top-10-Größen schätzen hier primär die familiäre Atmosphäre, die hervorragende Video- und Audio-Ausstattung sowie die Expertise des Teams. Dem Musiker und Unternehmer liegt aber auch der Kulturbetrieb am Herzen.

Von Kabarett über Satire, Partys bis zu hochkarätigen Konzerten ist im Groundlift-Studio in Stegen viel geboten

Er veranstaltet Kabarettabende, Partys, Satire-Talks und hochkarätige Konzerte sowie Business-Livestreams und Hybrid-Events. Der in Schondorf lebende 43-Jährige unterstützt darüber hinaus regelmäßig Benefizveranstaltungen in seinen Räumen, unter anderem für die lokalen Rotary Clubs.

Jürgen Kaul ist seit 1994 eine Stimme des Bayerischen Rundfunks. Kauli, wie ihn die Hörer schon immer nennen, liebt es Geschichten zu erzählen und so die Menschen für die unterschiedlichen Themen zu begeistern. Der gebürtige Nürnberger lebt seit 20 Jahren in Seefeld am Pilsensee. Ein besonderes Anliegen ist dem 56-Jährigen, einen Beitrag zum kulturellen Leben im Fünfseenland zu leisten. Immer wieder ist der zweifache Familienvater in der Region als DJ zu erleben. Er engagiert sich aber auch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Seefeld, dem örtlichen Brauchtumsverein und organisiert seit vielen Jahren den beliebten Seefelder Petersmarkt. Überdies arbeitet er als Coach und Kommunikationstrainer. (AZ)