Findet der Summermarkt im Uttinger Summerpark heuer statt?

Martin (Miene) Gruber hat die rund zweistündige Verhandlung am Verwaltungsgericht in München, in der es um die Zukunft des von ihm veranstalteten Summermarkts ging, angespannt verfolgt. Auch wenn ein Urteil des Gerichts noch aussteht, gab er sich am Ende der Verhandlung kämpferisch und optimistisch: „Wir planen den Summermarkt 2025 ganz normal weiter.“ Von der Gemeinde zumindest hat Gruber eine Marktfestsetzung bis ins Jahr 2028. Heuer soll der Summermarkt vom 27. bis 29. Juni stattfinden. Ein Anwohner am Summerpark hat beim Verwaltungsgericht Klage eingereicht, weil die Lärmbelästigung im Park immer stärker werde.

