Die Wieskirche ist seit 40 Jahren Unesco-Welterbe

Was haben die Wieskirche, der Taj Mahal und der Machu Picchu gemeinsam? Alle drei Objekte gehören seit 40 Jahren zum Unesco-Welterbe. In Steingaden wird das jetzt gefeiert.

Seit 40 Jahren ist Steingaden Mitglied im international illustren Kreis jener Orte, die ein Objekt des Unesco-Welterbes haben. Die Wieskirche wurde – wie der Taj Mahal in Indien und Machu Picchu in Peru – im Jahre 1983 mit der hohen Auszeichnung des Weltkulturerbes bedacht. Anlässlich dieses stolzen Jubiläums feiern die Gemeinde Steingaden, der Landkreis Weilheim-Schongau und die Wallfahrtskuratie das weltberühmte Bauwerk am Wochenende, 17. und 18. Juni.

Die Feierlichkeiten beginnen am Samstag, 17. Juni, um 16 Uhr mit einem fröhlichen Bürgerfest mit Musik und Brotzeit sowie Vorführungen der Vereine auf dem Dorfplatz in der Wies. Am Sonntag, 18. Juni, zelebriert dann der Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier zum „Tränenfest“ ein feierliches Pontifikalamt, an das sich der Festakt in der Wallfahrtskirche anschließt.

Neben vielen Ehrengästen von nah und fern hat der eigentliche Hausherr, nämlich der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder, sein Kommen zugesagt. Der Jubiläumstag endet mit einem Festkonzert im Rahmen der „Musik im Pfaffenwinkel“ (Beginn 19 Uhr) mit Werken von Wolfgang Amadeus und Leopold Mozart.

Bayerns Ministerpräsident kommt zum Festakt

Mit der Aufnahme der Wieskirche in die Liste der Unesco-Welterbe-Stätten wird der herausragenden künstlerischen Bedeutung der Wieskirche als Rokokojuwel Rechnung getragen. In einzigartiger Weise hätten die Brüder Dominikus und Baptist Zimmermann einen Kirchenraum geschaffen, der in herrlichem Stuckwerk erblüht, aber niemals überladen oder zu üppig wirkt.

Dabei fasziniert, dass der Ursprung und Mittelpunkt dieses Kunstwerkes, die Figur des Gegeißelten Heilandes, von ganz einfacher, fast armseliger Machart ist, denn zwei Prämonstratenser aus dem Kloster Steingaden hatten sie aus Teilen alter Figuren aus dem Kloster zusammengestellt. Diese Figur hat aber so viele Menschen angezogen, dass letztlich ein Kunstwerk von Weltrang dadurch hervorgebracht wurde. So ist die Wieskirche ein Beispiel dafür, dass es sich lohnt, inhaltlich wertvolles auch mit einfachen Mitteln anzugehen.

Lesen Sie dazu auch

Die Grundsteinlegung der Wieskirche wurde 1746 gefeiert

Im Jahr 1743 erteilte der Steingadener Abt Hyazinth Gaßner an Dominikus Zimmermann den Auftrag, er solle einen Entwurf für eine Wallfahrtskirche auf der Wies fertigen. Schon 1740 hatte der Abt mit Zimmermann Pläne zur Umgestaltung der Abteikirche in Steingaden besprochen – und von 1727 bis 1732 hatte der Landsberger Stadtbaumeister für die Prämonstratenserabtei Schussenried die Wallfahrtskirche Steinhausen als echten Rokokobau geschaffen. Leider konnte Abt Hyazinth nur noch den Beginn der Bauarbeiten erleben – er starb am 28. März 1745 mit 52 Jahren, sein Nachfolger Abt Marian II. Mayr übernahm aber die Pläne und setzte das Werk um. Im ersten Jahr (1745) wuchs der Bau des Wallfahrtspriesterhauses bereits 40 Fuß in die Höhe mit einem u-förmigen Grundriss, wobei der Prälatenstock im Süden und das Wallfahrtshospitium im Norden einen nach Osten offenen kleinen Ehrenhof bergen.

Die offizielle Grundsteinlegung im Auftrag des bayerischen Kurfürsten Max Joseph III. erfolgte allerdings erst nachträglich am 10. Juli 1746. (AZ)