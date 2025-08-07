Streit unter Brüdern: Eine Polizeibeamtin gerät zwischen die Fronten

Beim Streit zweier Brüder ist eine Polizeibeamtin am Mittwoch in Weilheim zwischen die Fronten geraten. Laut Polizeibericht wurde die 22-jährige Beamtin mit weiteren Kollegen gegen 17 Uhr in die Andreas-Schmidtner-Straße gerufen. Dort waren zwei Brüder aneinander geraten. Im Verlauf des Streits schlug der 30-Jährige seinen drei Jahre jüngeren Bruder und drohte ihm mit einem Messer.

Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten, es handelte sich um Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Königsbrunn, welche im Rahmen eines Unterstützungseinsatzes Dienst bei der Polizeiinspektion Weilheim leisteten, verhielt sich der 30-Jährige weiterhin aggressiv. Er warf einen Seitenschneider gezielt auf die 22-jährige Polizeibeamtin. Der Mann wurde daraufhin gefesselt und in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Die 22-jährige Beamtin wurde am Arm leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzen. Gegen den 30-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen Bedrohung und tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte, eingeleitet. (AZ)