Das neue Umspannwerk bei Dießen ist bereits in Betrieb

Plus Das Umspannwerk am südlichen Ende von Dießen ist nach 40 Jahren erneuert. Wie Zauneidechsen für Verzögerungen beim Bau sorgten.

Von den Zauneidechsen, die in alten Baumstümpfen gefunden wurden und den Zeitplan ins Stocken geraten ließen, scheint es keine Spur mehr zu geben. Das neue Umspannwerk in Dießen summt bereits leise vor sich hin, der Baukran ist längst abgebaut. Das Umspannwerk musste erneuert werden, weil es nach über 40 Jahren das technische Lebensende erreicht hatte (AK berichtete).