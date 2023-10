Raistings Fußballer warten weiter auf Sportgerichtsentscheidung

Der SV Raisting weiß vor Haidhausen-Gastspiel nicht wie es mit der abgebrochenen Habach-Partie weitergeht – die Zweite erkämpft sich Remis gegen Spitzenreiter

Noch immer hat das Sportgericht keine Entscheidung gefällt, wie mit der abgebrochenen Partie des SV Raisting beim ASV Habach verfahren wird. Die Partie war im August beim Stand von 3:0 für den SVR wegen eines starken Hagelschadens vorzeitig nach 52 Minuten beendet worden. Dagegen hatten die Raistinger Einspruch eingelegt.

Seitdem warten die Verantwortlichen beider Vereine und der Spielleiter wie es weitergeht. Nachdem die Habacher kein Flutlicht haben, wird es auch nicht leicht einen möglichen Termin zu finden, egal ob für eine Neuansetzung oder für das Spielen der Restzeit, wie es der SVR möchte. Da die Winterpause in der Bezirksliga Süd erst am 20. November beginnt, bleibt nur das letzte November- oder das erste Dezember-Wochenende.

Raisting geht als Tabellenführer ins nächste Auswärtsspiel

Sicher ist aber, dass die Raistinger, die seit letztem Wochenende wieder Tabellenführer sind, am Sonntag (15. Oktober, 14.30 Uhr) bei der SpVgg Haidhausen im Einsatz sind. Der letztjährige Vizemeister aus der Landeshauptstadt legte in dieser Saison einen ganz schwachen Start hin. Nach nur einem Sieg in den ersten sechs Spielen rangierte die SpVgg ganz unten im Tabellenkeller. In der Zwischenzeit hat sich Haidhausen aber gefangen. Von den letzten sechs Partien verloren sie nur noch zwei. Am vergangenen Spieltag erkämpften sich die SpVgg beim damaligen Spitzenreiter Wolfratshausen ein 1:1-Unentschieden.

„Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen“, warnt SVR-Spielertrainer Hannes Franz sein Team den Tabellenzwölften auf die leichte Schulter zu nehmen. Die Bilanz der letzten beiden Jahre spricht auch nicht unbedingt für die Raistinger, die in vier Vergleichen mit Haidhausen drei verlor und nur einmal Unentschieden spielte. Personell wird sich beim SVR gegenüber der Vorwoche nicht viel ändern. Spielmacher Murat Ersoy, der zuletzt sein Comeback zehn Minuten vor dem Ende gab, wird in Haidhausen vermutlich mehr Spielzeit bekommen.

Raisting 2 fährt mit einer schweren Hypothek nach Bad Kohlgrub

Eine gute kämpferische Leistung zeigte der SV Raisting 2 am letzten Spieltag der Kreisklasse 6 beim 1:1 zu Hause gegen die SG Hungerbach. Das Unentschieden gegen den Tabellenführer war für die Truppe von Trainer Roland Perchtold wohl aber zu wenig, um noch in den Kampf um die Meisterrunde eingreifen zu können. Als Siebter hat die SVR-Reserve, die am Samstag (14. Oktober, 15 Uhr) beim FC Bad Kohlgrub im Einsatz ist, bereits zehn Punkte Rückstand auf Platz drei. Bei nur noch fünf Partien bis zum Rundenende eine Hypothek, die kaum noch aufzuholen ist.

