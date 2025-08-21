Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Teurer Unfall auf der A95: Luxussportwagen kollidiert bei Sindelsdorf mit der Leitplanke

Weilheim

Teurer Crash auf der A95: Luxussportwagen kollidiert mit der Leitplanke

Bei Sindelsdorf kommt ein Autofahrer ins Schleudern und fährt gegen die Leitplanke. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.
    • |
    • |
    • |
    Ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Unfall auf der A95 bei Sindelsdorf entstanden.
    Ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Unfall auf der A95 bei Sindelsdorf entstanden. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolbild)

    Einen besonders teuren Verkehrsunfall mussten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim am Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Sindelsdorf und Iffeldorf aufnehmen. Gegen 15.25 Uhr wurden sie zu einem verunfallten Fahrzeug auf der A95 in Fahrtrichtung München, kurz hinter der Anschlussstelle Sindelsdorf, gerufen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn war dort ein 68-jähriger Mittelfranke mit seinem Pkw, einem Fabrikat eines deutschen Herstellers von Luxus-Sportwagen, ins Schleudern gekommen und zweimal mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Anschließend konnte er sein Fahrzeug auf den Seitenstreifen lenken und dort zum Stehen bringen.

    Das Besondere an diesem Verkehrsunfall ist laut der Verkehrspolizei die ungewöhnliche Schadenshöhe, die von den Polizisten nach erster Sichtung vor Ort geschätzt wurde: Der Schaden an dem über 500 PS starken Pkw wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. „Die zirka 2400 Euro Schaden an der Schutzplanke fallen bei dieser Summe vermutlich kaum noch ins Gewicht“, heißt es im Polizeibericht wörtlich. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden