The Men So Far feiern ihr Bandjubiläum im Groundlift in Stegen

Am Samstag, 20. September, feiert die Band The Men So Far ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum mit einem feierlichen Konzert im Groundlift Studio in Stegen am Ammersee. Das Quintett aus Murnau steht seit 2015 für atmosphärische Live-Konzerte mit Blues, Rock, Funk & Soul aus den 70er und 80er Jahren.

Markenzeichen der Band sind ihre Vintage Covers: Ausgewählte Klassiker und selten gehörte Nummern von Künstlern wie Eric Clapton, Tom Petty, den Rolling Stones oder den Dire Straits. The Men So Far entstauben die goldenen Jahre der Musikgeschichte und bringen sie aus dem Plattenregal zurück auf die Bühne. In den vergangenen zehn Jahren haben sie sich im Oberland, im Großraum München sowie im Allgäu mit einer erlesenen Songauswahl, geschmackvollen Arrangements und ihrer Leidenschaft für echte Live-Erlebnisse einen Namen gemacht.

Nicht nur ein Jubiläumskonzert gibt es in der Alten Brauerei in Stegen, auch sonst hat der Herbst dort einiges zu bieten.

Die Formation, die aus einem Straßenmusik-Projekt hervorging, besteht heute aus der Sängerin Carmina Charles, dem Gitarristen Christoph Neumann, Keyboarder Moritz Mayr sowie Johannes Franke am Bass und Philipp Neumann am Schlagzeug. Bandleader Christoph Neumann freut sich auf das Konzert im Spätsommer: „Seit gut zehn Jahren bringen wir nun schon den Sound und das Flair der 70er und 80er Jahre zurück auf die Bühne. Wir freuen uns riesig darauf, unser Jubiläum mit unserem Publikum zu feiern und sind froh, dass wir für unser Konzert die perfekte Location gewinnen konnten.“ Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 20. September, zwischen 20 und 23 Uhr im Groundlift in der Alten Brauerei in Stegen statt. Karten für das Jubiläumskonzert sind unter www.groundlift.de/event/the-men-so-far erhältlich.

Mit Hans Sigl geht es im September gleich weiter. Am 28. September hat der „Bergdoktor“-Darsteller bei seinem „Talk Fast Forward“ die bayerische Kabarettistin und Schauspielerin Christine Eixenberger zu Gast. Am 2. Oktober starten Mark`N`Simon einen Angriff auf die Lachmuskeln. Seit 46 Jahren stehen der Waliser Mark und der Ire Simon für Spaß pur auf der Bühne. Am 4. Oktober geben die Sängerin Karoline Weidt und Sänger Kilian Sladek eine immersive Konzertperformance: „Amuse-Into the Woods“.

Eine artistische Zirkusrevue der Nacht verspricht der Cirque Noir. Schwerelos erscheinende, atemberaubende Akrobatik an der Pole Dance Stange, am Ring und am Tuch. Die Vorstellung am 10. Oktober ist ausverkauft. Am 12. Oktober sind sie nochmals zu erleben. „Twenty times colder“ heißt es am 17. Oktober, wenn die Band um Gitarrist und Sänger Oliver Hartmann Station am Ammersee macht. Vanesa Harbeck mischt am 18. Oktober traditionellen Blues mit Latin-Musik und Tango. Mit Musik, die unter die Haut geht, begeistert Marvin Rose am Piano am 25. Oktober sein Publikum. Und am 31. Oktober steigt erneut die kultige „Halloween Rocknacht“ mit der Groundlift Band.

Drei große Kultpartys stehen auf dem Programm in der Alten Brauerei in Stegen

Vier Höhepunkte im November: am 7. November präsentiert das Claudia Koreck-Duo das Beste aus ihrer Tour 2025 und am 14. November kommt der Ulmer Klangkünstler Martin Kälberer nach 16 ausverkauften Konzerten erneut an den Ammersee und begeistert mit seinem immersiven 3-D-Klangerlebnis. Am 28. November kommt Big Daddy Wilson mit Band an den Ammersee und am 29. November feiert Pianist, Komponist und Song-Poet Charlie Glass im Groundlift sein 40. Bühnenjubiläum mit einem Live-Konzert.

Außerdem: Mit Cosmic Dreams (12. September), Disco Fever (26. September) und Kaulis Ü40-Disco (8. November) stehen im Herbst in der Alten Brauerei drei große Kultpartys auf dem Programm.

Das komplette Programm und alle Infos rund um den Ticketverkauf gibt es unter www.groundlift.de/events. (AZ)