Tödlicher Badeunfall am Starnberger See: 72-jähriger Mann ertrinkt beim Versuch, das Spielzeug seines Enkels zu retten.

Feldafing

Tödlicher Badeunfall am Starnberger See - Enkel wird Zeuge

Ein 72 Jahre alter Mann stirbt, nachdem er versucht hatte, ein Spielzeugboot seines Enkels aus dem Starnberger See zu holen. Die Kripo ermittelt.
    Ein 72-Jähriger stirbt am Starnberger See trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen.
    Ein 72-Jähriger stirbt am Starnberger See trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen. Foto: Lino Mirgeler/dpa (Symbolbild)

    Bei einem Badeunfall im Starnberger See kam am Dienstag, 23. September, ein 72-jähriger Mann ums Leben. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt, geht aber laut Polizeibericht von einem Unglücksfall aus.

    Gegen 16:10 Uhr befand sich, wie die Polizei mitteilt, der aus Baden-Württemberg stammende Mann zusammen mit seinem fünfjährigen Enkelsohn an einem Steg im Feldafinger Gemeindeteil Garatshausen. Der Rentner stieg in den See, um ein defektes Spilzeugboot aus dem Wasser zu holen, kam aber nicht mehr zurück.

    Zeugen ziehen den leblos im Wasser treibenden Körper aus dem Starnberger See

    Kurze Zeit später entdeckten Zeugen laut Polizei den leblos im Wasser treibenden Körper des Mannes und brachten ihn ans Ufer bringen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen verliefen erfolglos, der Mann verstarb noch an der Unglücksstelle.

    Der fünf Jahre alte Enkel wurde zunächst durch Zeugen sowie den Rettungsdienst betreut und später an Angehörige übergeben.

    Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache übernommen. Anhaltspunkte für ein eventuelles Verschulden Dritter liegen laut Polizeibericht nicht vor. (AZ)

