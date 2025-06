Tödlicher Verkehrsunfall bei Weilheim

Am Dienstagnachmittag, 24. Juni, kam es auf der Staatsstraße 2057 zu einem schweren Verkehrsunfall, wobei ein Pedelec und ein Motorrad miteinander kollidierten. Durch den Zusammenstoß trug der Pedelec-Fahrer nach Angaben der Polizei in Weilheim tödliche Verletzungen davon und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Motorradfahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Nach aktuellen Erkenntnissen befuhr ein 84-jähriger Weilheimer am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, mit seinem Pedelec den Wirtschaftsweg, der parallel zur Staatsstraße 2057 verläuft, von Weilheim kommend in Richtung Wessobrunn. Kurz nach dem Ortsausgang wollte er laut Polizeibericht die Staatsstraße queren, um weiter in Richtung Polling/Oderding zu fahren.

Beide Unfallbeteiligte werden durch den Zusammenprall von ihren Fahrzeugen geschleudert.

Beim Einfahren auf die Staatsstraße übersah er augenscheinlich einen 24-jährigen Reichlinger, der die Staatsstraße 2057 mit seinem Motorrad von Weilheim kommend in Richtung Wessobrunn befuhr. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß, wodurch beide Unfallbeteiligte von ihren Fahrzeugen geschleudert wurden.

Der Weilheimer erlag trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Motorradfahrer wurdenach Angaben der Polizei schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht.

Die Polizeiinspektion Weilheim übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs.

Die Fahrbahn musste für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Weilheim umgeleitet. (AZ)