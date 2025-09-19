Ein herrlicher Spätsommertag mit Bergmesse auf der Dießener Hütte

Schon früh am Morgen hatten sich auf den Reschbergwiesen über Farchant die letzten Nebel verzogen. Bei sonnigem Spätsommerwetter sind am Samstagvormittag über 100 Mitglieder der Alpenvereinssektion Ammersee und Bergwanderer vom Parkplatz am Pflegersee zur Dießener Hütte aufgestiegen, um gemeinsam mit Pfarrer Josef Kirchensteiner die Bergmesse zu feiern. Die AV-Sektionsführung hatte einen Bus von Steinherr Reisen sowie einen Kleinbus organisiert, um interessierte Mitglieder zum Pflegersee und auf die Dießener Hütte zu bringen.

Kurz hintereinander starben zwei sehr verdiente Mitglieder des Alpenvereins

Mit dem dunklen Klang der Alphörner eröffneten die Dießener Alphornbläser den Gottesdienst vor der Hütte. Bei der Begrüßung wies Sektionvorsitzender Stefan Gehrmann darauf hin, dass der evangelische Pfarrer Christoph Jokisch kurzfristig abgesagt habe, so müsse Pfarrer Josef Kirchensteiner alleine den geplanten ökumenischen Gottesdienst gestalten. Eine traurige Mitteilung war, dass mit Franz Bräumann Ende August sowie mit Peter Kaun senior einen Tag vor der Bergmesse zwei sehr verdiente Sektionsmitglieder im Alter von 85 beziehungsweise 86 Jahren verstorben sind. Bräumann hatte sich 28 Jahre als Hüttenwart um die Dießener Hütte gekümmert.

Die Dießener Alphornbläser gestalteten nicht nur musikalisch den Berggottesdienst mit, sondern sorgten mit ihren Instrumenten auch für eine tolle Bergstimmung auf den Reschbergwiesen. Foto: Raimund Fellner

In seiner Zeit wurde unter anderem eine Fotovoltaik-Anlage installiert, um die Hütte elektrisch zu beleuchten, die Wasserleitung erneuert und die Terrasse mit einem Plattenbelag versehen. Peter Kaun senior arbeitete über 30 Jahre in vielen Aufgaben in der Vorstandschaft der Sektion mit, mehrfach als Jugendleiter und von 1972 bis 1999 als Zweiter Vorsitzender. Mit weiteren Alphornweisen wurde der beiden Verstorbenen gedacht.

Die Bergmesse wurde am Fest der Kreuzerhöhung gefeiert

„Mit einem Kreuzzeichen haben wir den Gottesdienst begonnen. Für uns Christen ist das Kreuz das Erkennungszeichen der Hoffnung, des Lebens und der Erlösung“, so Pfarrer Kirchensteiner zu Beginn des Gottesdienstes. „Dieses Wochenende feiern wir Christen das Fest der Kreuzerhöhung, das an die Auffindung des Kreuzes durch Kaiserin Helena erinnert, sowie an die Einweihung der Konstantinischen Basilika über dem Heiligen Grab in Jerusalem im Jahre 335. Und so bitten wir Jesus Christus um Erbarmen, damit wir mit ihm immer Hoffnung, Zuversicht und Trost finden können“.

Nach dem Gottesdienst war auch für das leibliche Wohl der zahlreichen Besucher mit Getränken und Brotzeiten sowie auch Kaffee und Kuchen gesorgt. Der Dank des Sektionsvorsitzenden Gehrmann galt dabei auch Hüttenwart Dirk Siebold mit seinen zahlreichen Helfern, die bereits am Vorabend angereist waren. Die Besucher genossen den herrlichen Spätsommertag bis in den Spätnachmittag vor der Hütte, bis sie sich wieder auf den Heimweg machten. Raimund Fellner