Riederauer Triathlon-Nachwuchs erfolgreich beim oberbayerischen Kids Cup

Gute Platzierungen gab es für die acht Nachwuchssportler des SC Riederau beim Start in die oberbayerischen Meisterschaften im Triathlon.

Der Start in die oberbayerischen Meisterschaften im Triathlon ist den Schülerinnen und Schüler des SC Riederau erfolgreich gelungen. In Oberschleißheim gingen insgesamt acht Nachwuchssportler an den Start und konnten dabei gute Platzierungen herausholen. Alle Wettbewerbe in Oberschleißheim mussten aufgrund des 15 Grad kalten Wassers in der Regattaanlage als Duathlon (Laufen-Radfahren-Laufen) ausgetragen werden.

Lauftrainer Lutz Schmiedler: „Wir sind sehr zufrieden, dass wir in diesen Altersklassen wieder auf vor-Corona-Niveau bei den Wettkämpfen vertreten sind und auch erneut Siege einfahren können.“ Mit dem Sieg meinte Schmiedler dabei die jüngste aus dem Triathlon Team: Solveig Kretschmann gewann ihr Rennen bei den Schülerinnen D (6/7 Jahre) mit einer souveränen Lauf- und Radleistung und war dabei sogar schneller als die im gleichen Rennen gestarteten Schüler D. Dieser Auftakt bringt sie in eine sehr gute Ausgangsposition für die Gesamtwertung der oberbayerischen Meisterschaft, in der drei aus vier Rennen in die Wertung kommen.

Der Ammerseethriatlon rund um das Ammersee-Gymnasium findet Mitte Juli statt

Bei den Schülerinnen und Schülern B (10/11 Jahre) waren zwei Riederauer am Start: Nela Kruse platzierte sich mit 23:34 Minuten auf Platz 8 und Rookie Kilian Exner konnte nach knapp 19:41 Minuten auf Platz 9 einlaufen. Die doppelten Distanzen und damit auch in etwa die doppelten Wettkampfzeiten absolvierten die Schülerinnen und Schüler A (12/13 Jahre). „Das ist eine Wettkampfdauer, die an den Sprint der Erwachsenen heranreicht und damit gerade für den jüngeren Jahrgang ein echtes Brett“, resümiert Radtrainer Dr. Jürgen Schüppel. Bei den Schülern platzierten sich Anatol Kretschmann (6.), Ben Schmiedler (7.) und Jakob Luister (9.), bei den Schülerinnen Eva Tzschentke (7.) und Kalea Schüppel (9.).

Ergänzt wurde der erfolgreiche Saisonauftakt durch den Altersklassensieg (AK 60) von Dr. Jürgen Schüppel im Sprint der Männer, bei dem mit Neoprenpflicht sogar geschwommen wurde. Jetzt folgen im Kids Cup nach den Pfingstferien die Wettkämpfe in Schongau und Erding sowie zum Abschluss der Ammerseetriathlon rund um das Ammersee-Gymnasium Mitte Juli. (AZ)

