Konzertwochende in Dießen: „A wuider Tanz“ im Regen

Sommer-Open-Air in den Dießener Seeanlagen - na ja: Dass Sommer ist, verrät der Kalender, das Wetter allerdings passte am Wochenende so gar nicht zu Konzerten unter freiem Himmel. Dennoch ließen sich hartgesottene Fans es nicht nehmen, im teils strömenden Regen am Freitag Haindling und am Samstag der Spider Murphy Gang ihren Besuch abzustatten.

Den Auftakt mach am Freitagabend Hans Jürgen Buchner alias Haindling mit seinen fünf Mitstreitern. Obwohl es eine Stunde vor Konzertbeginn gewittert, kommen rund 2000 Besucherinnen und Besucher und „A wuider Regentanz am See“ ist angesagt.

Warm wird es den durchgefrorenen Zuschauern spätestens bei Zeilen wie „Ich sitz im Garten in der Sonn/und pfeif aufs Telefon“ vom Haindling-Klassiker „Telefon“. Überhaupt besitzt der Mann aus Niederbayern ein unermessliches Repertoire an Mitsing-Hymnen, die sich in 43 Jahren Karriere angesammelt haben. Ganz besonders wird das bewiesen beim Medley in der Mitte des Auftritts, das aus ewigen Liedern wie „Hoizscheidl Rap“, Erzherzog Johann-Jodler“ oder „Spinn i“ neben anderen Evergreens besteht.

Der Regen am Freitagabend tat der Stimmung beim Open-Air-Konzert von Haindling in Dießen keinen Abbruch. Foto: Thorsten Jordan

Buchner beschwört seine Fans, dass es „kein geschissenes Wetter gibt, im Gegenteil, die Pflanzen freuen sich über all die Freigetränke von oben. Und euch verspreche ich eine riesige Party als mein Dankeschön für euer Kommen. Und jetzt trotzen wir fröhlich dem geballten Regen.“

Bei Hits und Krachern von Haindling hält es das Dießener Publikum nicht mehr auf den Stühlen

Danach geht die Sause in der Tat euphorisch los. Bei Hits und Krachern wie „Du Depp“, „Paula“ oder „Mo mah du“, „Schwarzer Mann“ und vielem mehr hält es das Publikum kaum mehr auf den Stühlen. Am Ende der Klassiker „Lang scho nimmer g’sehn“ ebenso wenig fehlen, wie der endgültige Rausschmeißer, die zeitlose Titelmelodie der TV-Serie „Irgendwie und sowieso“, die zum Mitpfeifen einlädt.

Fast trocken brachte die Spider-Murphy-Gang ihr Open-Air-Konzert in den Dießener Seeanlagen über die Bühne. Foto: Chris Filser

Am zweiten Abend ist alles anders als am Abend zuvor. Und doch ist einiges identisch: ausverkauftes Haus mit 2000 zahlenden Gästen. Und wie schon bei Haindling stehen sechs gestandene Musiker auf der Bühne. Ansonsten hält sich am Samstag der Wettergott im Vergleich zum Vorabend mit fiesem Dauer-Regen zurück. Frisch ist’s schon in der herbstlichen Atmosphäre. Aber immerhin nicht feucht.

Zum Anheizen stehen die Kickstarters aus Augsburg mit meist englischsprachigem Rock ’n’ Roll auf der Bühne. Rund eine Stunde später steht dann die Gruppe auf den Bücherbrettern, weswegen das Publikum letztlich gekommen ist - Spider Murphy Gang aus München, gegründet 1977. Und die „Spiders“ heizen gleich von Beginn an mächtig ein in der klaren, kühlen Luft.

Trocken aber ziemlich kühl war es beim Dießener Open-Air der Spider Murphy Gang

Los geht’s mit „Rock ’N’ Roll Schuah“, die Frontmann Günther Sigl partout nicht ausziehen will, um nicht zum Biedermann zu mutieren. Weiter geht’s mit einer „Überdosis Rock ’N’ Roll“, dem dauer-coolen „Johnny B“, bis der Sechser endlich eine kleine Verschnaufpause für sich und das Publikum einlegt: Die Originale laden zum erotisch angehauchten „Rock ’N’ Roll Rendezvous“, ehe sich der Sänger und Bassist bei jedem Date „Mit ‚Frosch im Hois und Schwammerl in die Knie“ herumschlagen muss. Jetzt jagt ein Evergreen den nächsten - „Sommer in der Stadt“, „Wo bist du“, „Pfüati Gott, Elisabeth“, „Ich schau dich an“ und „So a Nacht“.

Zum ersten Mal von den Sitzen reißt es das Publikum bei „Schickeria“. Hier können Saxofonist Otto Staniloi und Keyboarder Ludwig Seus eindrucksvoll unter Beweis stellen, was in ihnen für virtuose Vollblut-Musiker stecken. Und auch Drummer Andreas Keller besitzt einen gehörigen Bumms. Allerdings wären zehn Minuten Schlagzeug-Solo nicht zwingend nötig gewesen, um dieses Talent unter Beweis zu stellen. Überhaupt gibt es einiges an Füllmaterial, das die „Gang“ zum Einsatz bringt, um gut 90 Minuten Spielzeit zu füllen. So erzählt Günter Sigl jede Menge launiger Anekdoten, die nicht alle treffsicher daher kommen. Auch der Gitarren-Alleingang von Dauer-Spezi Barny Murphy kommt ein wenig arg austauschbar daher.

Zu Ende geht die offizielle Spielzeit Rosi aus dem„Skandal im Sperrbezirk“. Zwei Zugaben stehen mit „Achterbanhn“ und „Mir san a bayerische Band“ noch an.