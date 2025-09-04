Türen besonderer Gebäude im Landkreis Weilheim-Schongau werden geöffnet

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals, der am 14. September deutschlandweit stattfindet, steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich?“ Diese provokante Frage beleuchtet, was uns unsere Denkmäler wert sind. Organisiert und koordiniert wird der Tag von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.

Auch in diesem Jahr zeigen Denkmaleigentümer und Institutionen im Landkreis Weilheim-Schongau interessierten Bürgerinnen und Bürgern ihre „Schmuckstücke“ an diesem Tag. Das Motto soll den Wert der Denkmäler für die Gesellschaft hinterfragen: im monetären Sinne als reine Kapitalanlage und Baukosten, die beziffert werden können oder als Werte im ideellen Sinn mit Emotionen und Erlebnissen oder aber als Orte der Geschichte und der kulturellen Entwicklung, die unbezahlbar sind?

Historische Bauten sind Zeugen der Geschichte und können nicht ersetzt werden, wenn sie verloren gehen. Daher bemüht sich die Denkmalpflege, das Bewusstsein zu stärken und den Erhalt zu fördern. Im Landkreis Weilheim-Schongau öffnen auch einige Gebäude die Türen, um Interessierten diese Werte zu vermitteln, ihre Besonderheiten zu zeigen und zu erläutern, informiert das Landratsamt Weilheim-Schongau in einer Pressemitteilung.

Folgende Gebäude können besichtigt werden:

Historisches Bauernhaus in Burggen, Kirchenstraße 2a, ab 11 Uhr geöffnet

Kirche St. Anna im Felde in Burggen

St. Ursula-Kapelle in Hohenfurch, Führung um 10 Uhr, geöffnet 9 bis 17 Uhr

Stiftskirche Mariä Geburt mit Freywis Orgel in Rottenbuch, geöffnet 8 bis 20

Uhr. 10 Uhr Festgottesdienst, 19 Uhr Festkonzert

Frauenberg – Wasserleitung in Schongau. Führungen um 10 Uhr und 11 Uhr, Anmeldung

erforderlich unter Tel: 08861-214181 oder touristinfo@schongau.de

Hochlandhalle in Weilheim, Wessobrunnerstr. 8, Führungen 14 Uhr und 16 Uhr

Weitere Informationen zum Aktionstag und über Denkmäler in ganz Deutschland sind auf www.tag-des-offenen-denkmals.de zu finden.