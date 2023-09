Brahmstage in Tutzing: Erstmals gibt es ein Familienkonzert

Tutzinger Brahmstage im Herbst zu Ehren des berühmten Sommerfrischlers Johannes Brahms. Der Komponist weilte vor genau 150 Jahren am Starnberger See.

Die Tutzinger Brahmstage gelten als Perle unter den deutschen Klassikfestivals und werden heuer von Sonntag, 8. bis Donnerstag, 26. Oktober veranstaltet. In Kooperation mit den KunstRäumen am See stehen fünf Konzerte auf dem facettenreichen Programm: ein Kammermusikabend, ein Liederabend, ein Cross-over-Konzert, Orgelimprovisationen in der Kirche sowie erstmals ein Familienkonzert. Hauptspielstätte des hochkarätig besetzten Konzertzyklus ist traditionell das Tutzinger Schloss, direkt am Starnberger See gelegen und Sitz der evangelischen Akademie.

Johannes Brahms verbrachte vor genau 150 Jahren einen Sommer in Tutzing. 1873 ließ er sich von der schönen Landschaft am Starnberger See zum Komponieren inspirieren. Unter anderem schrieb er hier die berühmten Haydn-Variationen op. 56. Dieses Jubiläum seines Aufenthalts nehmen die Tutzinger Brahmstage zum Anlass, am 15. Oktober zu einem musikhistorisch-literarischen Spaziergang zu den Lieblingsplätzen von Brahms einzuladen. Es führt Thomas H. Zagel, die Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Brahmstage in Tutzing eröffnet das Mandelring-Quartett

Eröffnet wird das Musikfestival am Sonntag, 8. Oktober mit dem international gefeierten Mandelring-Quartett. Für die Streichquartette von Brahms gelten die vier Kammermusiker als Spezialisten. Im Festsaal der Evangelischen Akademie Tutzing spielen Sebastian Schmidt (Violine), Nanette Schmidt (Violine), Andreas Wilwohl (Viola) und Bernhardt Schmidt (Violoncello) Werke von Joseph Haydn, Leoš Janáček und Johannes Brahms. „Luxuriöse Poesie des Klangs“. So schrieb 2021 das führende spanische Kulturmagazin Scherzo nach einem Konzert des Mandelring-Quartetts in Madrid.

Ein Novum ist am Sonntag, 15. Oktober das Familienkonzert für Kinder und begleitende Erwachsene unter der Leitung der Bratschistin Pamela Kremer im Roncallihaus der Katholischen Kirche St. Joseph. Pamela Kremer und ihr Ensemble werden in spielerisch abwechslungsreicher Weise ausgewählte Werke von Brahms mit heiteren und spannenden Erläuterungen präsentieren und Fragen wie „Wer war eigentlich dieser berühmte Komponist?“ oder „Wie klingen die berühmtesten Werke von Brahms?“ nachgehen. Zu dem Mitmachkonzert sollen Sitzkissen mitgebracht werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch