Exhibitionist auf einem Spielplatz in Tutzing festgenommen

Ein 34 Jahre alter Mann tritt auf einem Spielplatz in Tutzing vor Kindern als Exhibitionist auf und wird vorübergehend festgenommen. Jetzt erwartet ihn ein Strafverfahren.

Am Montag (3. Juli) trat ein 34-jähriger Mann Kindern auf einem Spielplatz in Tutzing als Exhibitionist gegenüber. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, saß der Tatverdächtige auf einer Parkbank eines Spielplatzes in der Brahmspromenade in Tutzing, auf dem sich auch Kinder aufhielten. Zeugen konnten beobachten, dass er mit heruntergelassener Hose Masturbationsbewegungen ausführte. Sein Geschlechtsteil bedeckte er dabei mit einem Pullover.

Der 34-Jährige wurde laut Polizeibericht durch Polizeibeamte festgenommen und zur Polizeiinspektion Starnberg gebracht und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II wegen des Fehlens eines Haftgrundes wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt eingeleitet. (AZ)

