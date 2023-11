Tutzinger Brahmstage begeistern auch im 26. Veranstaltungsjahr

Die 26. Tutzinger Brahmstage sind ein großer Erfolg – für die fünf Konzerte bedankt sich das Publikum mit Standing Ovations.

Die 26. Ausgabe der renommierten Tutzinger Brahmstage war erneut ein großer Erfolg. Die fünf Konzerte im Oktober waren „gut besucht bis ausverkauft“. Der Vorsitzende des veranstaltenden Freundeskreis Tutzinger Brahmstage, Andreas Dessauer, freute sich über die ausgesprochen positive Resonanz beim Publikum. Besonders gut ankamen das Eröffnungskonzert mit dem Mandelring Quartett sowie der Abschlussabend „Brahms meets Jazz“ mit dem Diogenes Quartett und dem Quartett des international bekannten Jazz-Geiger Max Grosch in der Aula des Tutzinger Gymnasiums. Grosch spielte damit erneut an seiner alten Wirkungsstätte - er war Schüler des Tutzinger Gymnasiums. Das Abschlusskonzert wurde begeistert mit Standing Ovations gefeiert.

Erstmals gab es in Tutzing ein Familienkonzert

Nach dem 25-jährigen Jubiläum des Musikfestivals im vergangenen Jahr wurde auch in dieser Saison ein besonderer Anlass gefeiert: Vor genau 150 Jahren verbrachte Johannes Brahms einen Sommer in Tutzing und schrieb am Starnberger See einige seiner bedeutenden Kompositionen.

Spaziergang zu den Lieblingsplätzen von Johannes Brahms in Tutzing. Foto: Maren Martell

Die Tutzinger Brahmstage veranstalteten zu diesem Jubiläum einen musikhistorisch-literarischen Spaziergang zu den Lieblingsplätzen von Brahms, an dem trotz regnerischen, kühlen Wetters viele Klassikfans teilnahmen. Auch das erste Familienkonzert unter Leitung der Tutzinger Bratschistin Pamela Kremer kam bei Kindern und Eltern ausgezeichnet an.

Die Tutzinger Brahmstage gelten als Perle unter den deutschen Klassikfestivals und locken jedes Jahr Besucher weit über Tutzings Grenzen an. In Kooperation mit den KunstRäumen am See standen diesmal vom 8. bis 26. Oktober fünf Konzerte auf dem facettenreichen Programm: ein Kammermusikabend, ein Liederabend, ein Cross-over-Konzert, Orgelimprovisationen in der Kirche sowie erstmals ein Familienkonzert. Im kommenden Jahr sind die Tutzinger Brahmstage vom 13. bis 27. Oktober mit voraussichtlich wiederum fünf Konzerten geplant. (AZ)

