Tutzing/Weilheim

18:00 Uhr

Singapur, Himalaja und jetzt die Ammer: Wandern mit Buchautor Thomas Bauer

Plus Rund 80 Länder der Welt hat Reisebuchautor Thomas Bauer schon erkundet. Jetzt lädt er zu einer besonderen Wanderung entlang der Ammer – und jeder kann mitkommen.

Von Frauke Vangierdegom

Er umrundete Frankreich auf einem Postrad, fuhr per Fahrradrikscha von Laos nach Singapur, folgte der Donau im Paddelboot zum Schwarzen Meer, ging zweieinhalbtausend Kilometer auf Jakobswegen durch Europa und beobachtete im Himalaja einen der letzten Schneeleoparden. Jetzt kommt der Reisebuchautor Thomas Bauer nach Weilheim mit einer ganz besonderen Mission.

1976 in Stuttgart geboren, lebt der einstige Greenpeace-Mitarbeiter in Paris und Journalist in Sydney heute mit seiner Familie in Tutzing am Starnberger See. Dass Reisen seine große Leidenschaft ist, entdeckte Thomas Bauer bereits mit 15 oder 16 Jahren, wie er sich im Gespräch mit unserer Redaktion zurückerinnert. "Damals war ich viel mit Interrail unterwegs. Beispielsweise in Italien oder auch in Großbritannien." Nach und nach seien seine Reisen immer ausgedehnter und die Ziele immer weiter von der Heimat entfernt gewesen. Mit 19 Jahren legte er die 2500 Kilometer lange Strecke des Jakobswegs, von Konstanz über die Schweiz und Frankreich bis nach Spanien zurück. Um die immer waghalsiger werdenden Reisen finanzieren zu können, habe er irgendwann angefangen, Bücher darüber zu schreiben.

