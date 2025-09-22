Icon Menü
Unbekannte beschmieren die Eschenstraße in Weilheim mit Hakenkreuzen: Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Weilheim

Weilheim: Unbekannte schmieren Hakenkreuze auf die Straße

Mit Kreide haben Unbekannte in der Weilheimer Eschenstraße Hakenkreuze und einen Davidstern auf die Straße geschmiert. Die Polizei ermittelt.
    •
    •
    •
    Die Polizei sucht Unbekannte, die in Weilheim Hakenkreuze auf die Straße geschmiert haben.
    Die Polizei sucht Unbekannte, die in Weilheim Hakenkreuze auf die Straße geschmiert haben. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Freitag, 19., auf Samstag, 20. September, wurden im Bereich der Eschenstraße in Weilheim zwei Hakenkreuze und ein Davidstern in einer Größe von etwa 40 Zentimeter mit Kreide aufgebracht.

    Außerdem, so die Polizei in Weilheim, wurde der Schriftzug „A+C“ und ein weiteres Hakenkreuz mit rund einem Meter Größe auf der Kreuzung Eschenstraße/Ecke Buchenstraße mit Kreide auf die Straße aufgebracht.

    Auch ein Davidstern wird auf die Straße geschmiert

    Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)

