Weilheim: Unbekannte schmieren Hakenkreuze auf die Straße

In der Nacht von Freitag, 19., auf Samstag, 20. September, wurden im Bereich der Eschenstraße in Weilheim zwei Hakenkreuze und ein Davidstern in einer Größe von etwa 40 Zentimeter mit Kreide aufgebracht.

Außerdem, so die Polizei in Weilheim, wurde der Schriftzug „A+C“ und ein weiteres Hakenkreuz mit rund einem Meter Größe auf der Kreuzung Eschenstraße/Ecke Buchenstraße mit Kreide auf die Straße aufgebracht.

Auch ein Davidstern wird auf die Straße geschmiert

Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 zu melden. (AZ)