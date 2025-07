Spaziergänger finden bei Andechs Katzenbabys im Karton

Spaziergänger entdecken am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz zwischen Andechs und Rothenfeld einen verdächtigen Karton. Als sie den Karton näher begutachteten, konnten sie darin drei Katzenbabys zwischen Küchenpapier feststellen. Ein Katzenbaby war bereits verendet.

Die zwei überlebenden Kätzchen sind jetzt im Tierheim Starnberg

Die zwei übrig gebliebenen Kitten wurden in die Obhut des Tierheims Starnberg übergeben; deren Überleben ist noch nicht gesichert. Laut Mitarbeitern des Tierheims sind die Katzen erst am vorherigen Tag auf die Welt gekommen. Wer die Katzen am Parkplatz aussetzte, ist noch unklar. Die Polizei Herrsching bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08152/93020. (AZ)