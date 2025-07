Drei Unbekannte berauben in Weilheim einen Spaziergänger

Bislang unbekannte Täter sollen am Donnerstagnachmittag, 3. Juli, einem Mann während dem Gassigehen im Maibaumpark in Weilheim den Weg versperrt, ihm unter Drohung von Gewalt dessen Geldbeutel geraubt haben und damit weggelaufen sein. Der Geschädigte hatte die Tat im Nachgang bei der Polizei angezeigt und blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise zur Tataufklärung.

Gegen 17 Uhr am Donnerstagnachmittag, 3. Juli, war ein 53-Jähriger nach Angaben der Polizei mit seinem Hund im Maibaumpark in Weilheim Gassi. Ein bislang unbekanntes männliches Tätertrio soll ihm auf seinem Weg durch den Park, in der Münchener Straße, unter Androhung von Gewalt dessen Geldbeutel entrissen und geraubt haben. Die drei männlichen Täter liefen laut Polizeibericht im Anschluss mit dem Geldbeutel in nördliche Richtung weg. Der Geschädigte zeigte die Tat bei der Polizei an.

Der Ausgeraubte trug im Zuge des Überfalls glücklicherweise keine Verletzungen davon. Die Täter konnten durch den Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

Der Ausgeraubte kann die Täter beschreiben

Täter 1: männlich, circa 25 Jahre, etwa 175 Zentimeter groß, schlank, kurze schwarze Haare, bekleidet mit braunem Kapuzenpullover, langer blauer Jeans, Sportschuhen und Sonnenbrille (schwarz/silber).

Täter 2: männlich, circa 25 Jahre, etwa 190 Zentimeter groß, kräftig, kurze schwarze Haare, schwarzer Dreitagesbart, bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, langer schwarzer Jeans und weißen Sportschuhen.

Täter 3: männlich, ebenfalls rund 25 Jahre, etwa 185 Zentimeter groß, kräftig, kurze schwarze Haare, bekleidet mit weißem T-Shirt, einer bordeauxfarbenen kurzen Hose und weißen Sportschuhen.

Unmittelbar nach Verständigung der Polizei wurde durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Weilheim eine Fahndung eingeleitet. Die dabei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben nach Angaben der Polizei bislang jedoch ohne Erfolg.

Die Polizei bittet, solche Taten so früh als möglich zu melden

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, die Polizei bei solchen Taten unbedingt so früh als möglich, am besten über Notruf, in Kenntnis zu setzen.

Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahmen, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II, die weiteren Ermittlungen wegen Raubes. Hierbei bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Zusammenhang mit der Tat am Donnerstagnachmittag (3. Juli) gegen 17 Uhr im Bereich des Maibaumparks, insbesondere im Nahbereich der Heimgartenstraße in Weilheim verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben? Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)