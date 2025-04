Unbekannter entreißt Fußgänger gewaltsam dessen Rucksack

Ein bislang unbekannter Täter soll am Montagmorgen einem Mann im Bereich der Münchener Straße in Weilheim dessen Rucksack entrissen haben und damit weggelaufen sein. Der Geschädigte hatte die Tat im Nachgang bei der Polizei angezeigt und blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen und bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.

Laut Polizeibericht soll der Unbekannte dem 36-Jährigen auf seinem Fußweg vom Bahnhof in Richtung Fußgängerzone in der Münchener Straße (etwa auf Höhe der Trauerhilfe Denk/Musikhaus Wiedemann) nach einem Vorwand mit Gewalt dessen Rucksack entrissen haben. Nach einem kurzen Gerangel sei der Täter mit dem Rucksack dann in Richtung „Unterer Graben“ weggelaufen. Der Geschädigte zeigte die Tat erst verspätet bei der Polizei an. Er trug im Zuge des Überfalls keine Verletzungen davon, heißt es im Polizeibericht. Der Täter konnte durch den 36-Jährigen folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schwarze Haare mit kurzem Zopf, kurzer Vollbart, dunklerer Teint, bekleidet mit einer leichten grauen Jacke und blauer Jeans.

Bisherige Fahndungsmaßnahmen nach Raub in Weilheim ohne Erfolg

Unmittelbar nach Verständigung der Polizei wurde durch die örtlich zuständige Inspektion Weilheim eine Fahndung eingeleitet. Die durchgeführten Maßnahmen blieben bislang jedoch ohne Erfolg. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, die Polizei bei solchen Taten unbedingt so früh wie möglich – am besten per Notruf – in Kenntnis zu setzen. Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahmen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen wegen Raubes.

Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hatam Montagmorgen gegen 7.45 Uhr im Nahbereich der Münchener Straße in Weilheim (insbesondere auf Höhe Trauerhilfe Denk/Musikhaus Wiedemann) verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Hinweise zur Identität des Täters geben?

Wer kann sonstige sachdienliche Hinweise geben, die zur Klärung der Tat beitragen können?

Zeugen sind dazu aufgerufen, sich bei der Kriminalpolizei Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (AZ)