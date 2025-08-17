Icon Menü
Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Dießen

Dießen

Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Dießener Supermarkts

Am Samstag touchiert ein unbekannter Autofahrer in Dießen einen anderen Wagen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
    Eine Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz meldet die Dießener Polizei.
    Eine Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz meldet die Dießener Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa (Symbolbild)

    Am Samstagmittag ist auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts in Dießen eine Unfallflucht begangen worden. Laut Polizeibericht touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Mercedes. Die rechte Fahrzeugseite wurde dadurch leicht beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizeiinspektion Dießen zu melden. (AZ)

