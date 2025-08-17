Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Dießener Supermarkts

Am Samstagmittag ist auf dem Parkplatz des Edeka-Supermarkts in Dießen eine Unfallflucht begangen worden. Laut Polizeibericht touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Mercedes. Die rechte Fahrzeugseite wurde dadurch leicht beschädigt. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizeiinspektion Dießen zu melden. (AZ)

