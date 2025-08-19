Icon Menü
Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz in Utting: 4000 Euro Schaden verursacht

Utting

Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in Utting

Ein unbekannter Autofahrer richtet auf einem Parkplatz in Utting erheblichen Sachschaden an. Anschließend sucht er das Weite.
    |
    |
    |
    Die Dießener Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf einem Supermarkt-Parkplatz in Utting.
    Die Dießener Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf einem Supermarkt-Parkplatz in Utting. Foto: David Inderlied/dpa (Symbolbild)

    Zwischen 7.30 und 8 Uhr ist am Samstag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Utting eine Unfallflucht verübt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen schwarzen BMW im Bereich der Frontstoßstange und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, berichtet die Dießener Polizei. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08807/92110 mit der Inspektion in Dießen in Verbindung zu setzen. (AZ)

