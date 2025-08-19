Unfallflucht auf einem Supermarkt-Parkplatz in Utting

Zwischen 7.30 und 8 Uhr ist am Samstag auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Utting eine Unfallflucht verübt worden. Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen schwarzen BMW im Bereich der Frontstoßstange und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, berichtet die Dießener Polizei. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 08807/92110 mit der Inspektion in Dießen in Verbindung zu setzen. (AZ)

