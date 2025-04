Unfallflucht: Polizei in Dießen sucht einen Motorradfahrer

Im Zusammenhang mit einer Unfallflucht sucht die Dießener Polizei einen bislang unbekannten Motorradfahrer. Zu dem Unfall berichtet die Inspektion, dass am Freitag gegen 15.30 Uhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Neumarkt in der Oberpfalz von der Rotter Straße in Dießen nach rechts in den Oberen Anger abbiegen wollte. Dabei kam ihr ein bislang unbekannter Motorradfahrer entgegen. Dieser fuhr so mittig, dass die Verkehrsteilnehmerin ihren Audi nach rechts auf den Bordstein steuern musste, um eine Kollision zu verhindern.

Bei Ausweichmanöver platzen zwei Reifen

Dabei platzten zwei Reifen und eine Felge wurde beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Motorradfahrer setzte seine Fahrt in unbekannter Richtung auf der Rotter Straße fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Motorradfahrer, Telefon 08807/92110. (AZ)