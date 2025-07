Unfallflucht: Unbekannter lässt beschädigtes Auto in Riederau zurück

Eine Frau parkte ihren Wagen zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend in der Ringstraße in Riederau. Als sie am Donnerstagabend zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie dunklen Gummiabrieb an der kompletten linken Fahrzeugseite fest. Laut Polizei stammt dieser mutmaßlich von einem Fahrradlenker. Der Verursacher hinterließ keine Angaben und meldete sich auch nicht bei der Polizei, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Die Polizei Dießen bittet daher um sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat. (AZ)

