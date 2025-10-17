Unfallverursacher meldet sich – Polizei Dießen sucht den Geschädigten

Bereits am Donnerstag touchierte ein 78-Jähriger mit seinem Toyota beim Einparken ein anderes Auto. Der Verursacher meldete den Schaden jedoch erst verzögert, informiert die Polizei Dießen. Dadurch konnte das beschädigte Auto nicht mehr festgestellt und bislang auch nicht ermittelt werden. Die Polizei Dießen sucht daher den beschädigten Pkw, welcher an dem Tag gegen 16.30 Uhr in der Lachener Straße auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt war. Womöglich handelt es sich um einen schwarzen BMW mit Starnberger Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Dießen unter 08807/92110 an. (AZ)

