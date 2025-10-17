Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Ammersee Kurier
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Ammersee
Icon Pfeil nach unten

Unfallverursacher meldet sich – Polizei Dießen sucht den Geschädigten

Dießen

Unfallverursacher meldet sich – Polizei Dießen sucht den Geschädigten

Ein 78-Jähriger hat in Dießen einen Unfall verursacht. Das meldet er bei der Polizei aber mit Verzögerung. Jetzt wird der Geschädigte gesucht.
Von Christian Mühlhause
    • |
    • |
    • |
    Nach einer Unfallflucht in Dießen sucht die Polizei nach dem oder der Geschädigten.
    Nach einer Unfallflucht in Dießen sucht die Polizei nach dem oder der Geschädigten. Foto: Benedikt Siegert (Symbolbild)

    Bereits am Donnerstag touchierte ein 78-Jähriger mit seinem Toyota beim Einparken ein anderes Auto. Der Verursacher meldete den Schaden jedoch erst verzögert, informiert die Polizei Dießen. Dadurch konnte das beschädigte Auto nicht mehr festgestellt und bislang auch nicht ermittelt werden. Die Polizei Dießen sucht daher den beschädigten Pkw, welcher an dem Tag gegen 16.30 Uhr in der Lachener Straße auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt war. Womöglich handelt es sich um einen schwarzen BMW mit Starnberger Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Dießen unter 08807/92110 an. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden