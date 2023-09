Wallfahrer feiern in der Magnuskapelle das Patroziniumsfest

Plus Eine Mäuseplage in Thaining ist der Auslöser für die Wallfahrt nach Unterbeuern. Dazu gehört auch das weltliche Fest auf dem Hof des "Manga-Bauern".

Zugegeben: Die Häuflein Wallfahrer, die sich aus Thaining, Dettenhofen und Obermühlhausen zu Fuß auf den Weg zur Magnuskapelle in Unterbeuern machen, um zum Teil alte Gelübde einzulösen, werden immer kleiner. Trotzdem ist der „Mangatag“, das Patroziniumsfest für das Kirchlein, stets sehr gefragt und sehr gut besucht. Die Menschen kommen heutzutage eben lieber mit dem Fahrrad, wie die Menge der Drahtesel in dem kleinen Ort verrät.

Und die allermeisten von ihnen kamen nicht nur zum weltlichen Fest, sondern wohnten bereits dem feierlichen Gottesdienst vor dem für die Menschenmenge viel zu kleinen Kirchlein, im großen Hof der Familie Graf, des „Manga-Bauern“ bei. Pfarrer Josef Walser aus Sankt Georgen zelebrierte die Feier der Eucharistie, der Musikverein Thaining umrahmte sie mit der Deutschen Messe von Franz Schubert. „Ob wir wieder lernen zu erkennen, was richtig ist und was falsch? Ob wir wieder lernen, Sprache richtig zu verstehen, auch die Sprache der Bilder?“