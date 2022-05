Ammersee

Sie kümmert sich um Schondorfs Senioren

Astrid Klimt berät in Schondorf zum Thema Pflegegrad, bringt Menschen zusammen und bietet Freizeittreffs an. Die 54-Jährige hat die Aufgabe im Januar übernommen.

Plus Astrid Klimt berät in Schondorf über staatliche Pflegeleistungen. Die 54-Jährige hat weitere Aufgaben. Ein Schicksalsschlag führt die gebürtige Flensburgerin an den Ammersee.

Von Christian Mühlhause

Astrid Klimt kümmert sich seit Januar um die Senioren in Schondorf. Ein Schicksalsschlag führte die gebürtige Flensburgerin mit vielfältiger Berufserfahrung an den Ammersee. Die Gemeinde Schondorf finanziert ihre Teilzeitstelle als Fachkraft für Altenpflege. Unsere Redaktion hat mit ihr über ihre Aufgaben gesprochen und warum sie sich den Senioren „in den Weg stellen“ will.

