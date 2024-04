Utting

Allgemeinärztin aus Utting setzt auf die Kraft der Naturmedizin

Plus Die Privatpraxis von Dr. Rita Böhm in Utting gibt es seit 20 Jahren. Zum Jubiläum wünscht sie sich, dass Schul- und alternative Medizin besser zusammenarbeiten.

Von Dagmar Kübler

„Ich habe die nettesten Patienten der Welt“, sagt Dr. Rita Böhm (61) beim Besuch unserer Redaktion in ihrer Praxis direkt über der Apotheke in der Bahnhofstraße in Utting. Der Blick geht vorbei an den hellen floralen Gardinen, über bunte Frühlingsblumen in Balkonkästen bis zum Ammersee. Pharmawerbung und Medikamente sucht man hier vergebens. Stattdessen warten unzählige Globulifläschchen und Akupunkturnadeln auf ihren Einsatz. Dr. Rita Böhm hat sich nach 15 Jahren in der Schulmedizin dafür entschieden, eine Privatpraxis zu führen. Damit habe sie sich dem engen Rahmen, in den Praxen unter anderem von Krankenkassen und gesundheitspolitischen Entscheidungen gepresst würden, entzogen und ihr schulmedizinisches Spektrum um Homöopathie, Akupunktur, Phytho- und Neuraltherapie sowie orthomolekulare Therapie (Nahrungsergänzung) erweitert, sagt sie. Kein leichter Schritt vor 20 Jahren.

„Es hat zwei Jahre gedauert, bis die Praxis gut lief“, erinnert sich Dr. Böhm. „Aber wenn man etwas wirklich will, dann hält man durch. Und ich habe so viel Energie von meinen Patienten bekommen.“ Bei diesen hat sich über den langen Zeitraum einiges geändert. Am Anfang kamen vor allem Mütter und stellten ihre Kinder vor. „Viele von ihnen sind heute erwachsen und kommen nach wie vor in meine Praxis“, sagt Dr. Böhm und lächelt. Danach kamen die Mütter selbst. Konnten sie sich von der Wirkweise der Naturheilkunde bei ihren Kindern überzeugen, wollten sie diese nun auch für sich selbst in Anspruch nehmen, so bei hormonellen Beschwerden oder Allergien. Lange machten sich die Männer rar. Erst als Dr. Böhm von ihrem dreijährigen Studium der Akupunktur und TCM 2010 aus China zurückkehrte, fanden sie den Weg zu ihr.

