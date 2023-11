Am Bahnhof Utting wird ein abgestelltes Fahrrad geklaut

Ein hellgraues Herren-Trekkingrad stehlen Unbekannte vom Bahnhof in Utting. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag (4. November) bis Dienstag (7. November) wurde laut Polizeibericht ein am Bahnhof Utting abgestelltes Fahrrad gestohlen. Es handelt sich nach Angaben der Polizei in Dießen um ein hellgraues Herren-Trekkingrad der Marke Felt. Der Markenname ist auf dem Rahmen in weißer Farbe angebracht.

Die Polizei Dießen bittet um Hinweise

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08807/92110 bei der Polizei Dießen zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch