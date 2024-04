Ammerseewerke kündigen Kanalsanierung in Utting an

Der Abwasser-Hauptsammler am Ammersee-Westufer ist inzwischen rund 60 Jahre alt. Ein Teilstück in Utting wird in den nächsten Monaten instandgesetzt.

In Utting kündigen sich umfangreiche Sanierungsmaßnahmen für den Abwasser-Hauptsammler an. Dieser Sammelkanal, der in den 1960er-Jahren erbaut wurde und das Abwasser der Gemeinden Raisting, Dießen, Utting und Schondorf zur Kläranlage nach Eching transportiert, ist aufgrund von Alterungserscheinungen mittlerweile undicht, informieren die Ammerseewerke. In den Kanal gewachsene Wurzeln haben zudem bereits zu Verstopfungen geführt, die mit erheblichem Aufwand behoben werden mussten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Um den in Teilen auch auf Privatgrund verlaufenden Kanal wieder in einen auf lange Zeit betriebssicheren Zustand zu bringen, wurden umfangreiche Sanierungsarbeiten geplant. Durch den Einsatz innovativer Sanierungstechnik könne auf Grabungsarbeiten größtenteils verzichtet werden, lediglich an einigen Schächten seien kleine Baugruben erforderlich. Über weite Strecken komme das Schlauchlinerverfahren zum Einsatz. Hierbei wird ein mit Polyesterharz getränkter Glasfasergewebeschlauch in den vorab gereinigten Kanal eingebracht und mittels UV-Licht zu einem neuen Rohr ausgehärtet. In den begehbaren Schachtbauwerken erfolgt eine händische Betonsanierung.

Für das Abwasser wird eine Umleitung gebaut

Im Zuge der Arbeiten werden auch die Hausanschlussleitungen auf den Privatgrundstücken vom Haus-Revisionsschacht bis zum Sammelkanal sowie die Revisionsschächte selbst saniert, ebenfalls mit dem Schlauchlinerverfahren. Das Sanierungsgebiet umfasst die Eduard-Thöny-Straße, den Summerpark und die Seestraße.

Um die Arbeiten ausführen zu können, ist es notwendig, das Abwasser mittels einer Pumpstrecke am Sammelkanal vorbeizuleiten. Hierfür werden Pumpen aufgestellt und Rohrleitungen in Teilbereichen der Eduard-Thöny-Straße, Bei den Selzam Weiden, am Fußweg entlang der Bahn und am Waldaweg bis zum Bahnhofplatz verlegt.

Die Kanalsanierung in Utting soll außerhalb der Ferien stattfinden

Die Arbeiten werden von Mai bis September ausgeführt. In Abstimmung mit der Gemeinde Utting wird in den stark frequentierten Bereichen Summerpark, Dampfersteg, Segelschule, Café, Restaurant und Bootswerft an der Seestraße bis zum Strandbad nur außerhalb der Pfingst- und Sommerferien gearbeitet.

Die Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro tragen die Ammerseewerke, die sich durch Gebühren und Beiträge finanzieren.