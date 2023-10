Utting

vor 33 Min.

An der Schule entsteht in Utting wohl kein neuer Kindergarten

Für die Schaffung weiterer Kinderbetreuungsplätze in Utting bevorzugt Bürgermeister Florian Hoffmann den Bereich um die neue Kindertagesstätte und den Bürgertreff in der ehemaligen VR-Bank an der Bahnhofstraße.

Plus Kinderbetreuung hat für Uttings Bürgermeister Florian Hoffmann einen hohen Stellenwert. Über die Weichenstellung für einen neuen Kindergarten-Standort lässt er den Gemeinderat namentlich abstimmen.

Von Frauke Vangierdegom Artikel anhören Shape

Schule, Bahnhofstraße oder vielleicht doch das Dyckerhoff-Gelände? In der Gemeinde Utting wird ein weiterer Standort für eine Kinderbetreuungseinrichtung gesucht. Die Entscheidung für oder wider den einen oder anderen Standort ist für Bürgermeister Florian Hoffmann von so großer Bedeutung, dass er in der jüngsten Gemeinderatssitzung dazu eine namentliche Abstimmung beantragt, der auch stattgegeben wird.

Eine umfassende Kinderbetreuung in Utting kann langfristig nur dann gesichert werden, wenn die Gemeinde eine weitere Betreuungseinrichtung zur Verfügung stellen kann. Und das, obwohl gerade erst in der Bahnhofstraße ein Kindergarten im neuen Bürgerhaus der Gemeinde in Betrieb gegangen ist. Bis 2030 müssen drei weitere Kindergartengruppen bereitgestellt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen