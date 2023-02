Anruf-Sammel-Taxi soll zwischen Utting und Landsberg fahren

Das Liniennetz des Anruf-Sammel-Taxis wird ausgedehnt: Künftig wird es auch zwischen Utting und Landsberg fahren.

Künftig können auch die Uttinger Bürgerinnen und Bürger mit dem Anruf-Sammel-Taxi (AST) nach Landsberg fahren. Nachdem die Ammerseegemeinden bislang von dem Angebot ausgeschlossen waren, wird dieses nun erweitert. Der Uttinger Gemeinderat will dem AST eine Chance geben, gleichzeitig aber auch die Entwicklungen bei Nutzung und Kosten im Auge behalten. Deshalb, so der Beschluss, ist der Beitritt erst einmal auf zwei Jahre begrenzt. Laut den aktuellen Planungen soll stündlich die Möglichkeit bestehen, die Linie 14 zu nutzen. Dabei soll das AST nicht in Konkurrenz zum Bus stehen, deshalb kann das AST erst 60 Minuten nach einer regulären Busfahrt bestellt werden.

Anruf-Sammel-Taxi: So viel kostet die Strecke Utting-Landsberg

Die Kosten für die Strecke Utting-Landsberg liegen bei 60 Euro. Acht Euro entfallen dabei auf den Fahrgast. Das Defizit in Höhe von 52 Euro pro Fahrt tragen Landkreis und Kommune zu gleichen Teilen. Die hohen Kosten waren denn auch Diskussionsstoff im Gemeinderat. So würden für einen Bürger, der täglich außerhalb der Buslinienzeit das AST in Anspruch nähme, monatlich rund 2300 Euro anfallen, die Gemeinde hätte davon 1150 Euro zu übernehmen, wie die Verwaltung errechnet hatte. Im Gemeinderat herrschte jedoch die Meinung vor, dass mit einer solchen Nutzung wohl eher nicht zu rechnen sei und sich die Fahrtkosten auch durch die Nutzung durch mehrere Personen zur gleichen Zeit verringern könnten.

Dass die Kosten, die auf die Gemeinde zukommen, nicht kalkulierbar seien, lag jedoch einigen Gemeinderatsmitgliedern schwer im Magen. Ralf Stief (CSU/Bürgerblock) stellte infrage, ob diese Leistung zwingend Aufgabe der Gemeinde sei. Befürworter fanden sich vor allem in den Reihen der GAL. Letztlich wurde mit einer Gegenstimme der Beitritt zum AST zum nächstmöglichen Zeitpunkt beschlossen. Während die erste Ausschreibung einen Zeitraum von zwei Jahren vorsieht, müsste sich die Gemeinde bei einer anschließenden Ausschreibung für zehn Jahre festlegen.

