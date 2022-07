Ammersee

Apotheke am Dorfbrunnen in Utting schließt für immer

Dr. Ursula Koch ist seit 27 Jahren Inhaberin der Apotheke am Dorfbrunnen in Utting. Lange hat sie sich um einen Nachfolger bemüht. Ende August ist Schluss.

Plus Drei Jahre hat Inhaberin Dr. Ursula Koch versucht, einen Nachfolger zu finden. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt sie, warum es immer weniger kleine Apotheken gibt und wofür sie künftig ihre Zeit verwenden will.

Von Dagmar Kübler

Der Uttinger Ortskern wird wieder um ein Geschäft ärmer. Zum 31. August schließt die Apotheke am Dorfbrunnen. In einem emotionalen Brief verabschiedet sich die Besitzerin Dr. Ursula Koch von ihren Kunden, für die damit auch ein beliebter Kommunikationsort verloren geht.

