Utting

vor 38 Min.

Die Arbeiten an Grundschule und Kindertagesstätte laufen auf Hochtouren

Plus Schule und Kindergarten sind Themen, die die Gemeinde Utting auf Trab halten. Der ursprüngliche Zeitplan in der neuen Mittagsbetreuung ist nicht zu halten.

Von Dagmar Kübler

Damit die Kinder nach den Sommerferien die Mittagsbetreuung und die Erweiterung des integrativen Kinderhauses in der Bahnhofstraße in Utting nutzen können, ist noch allerhand zu tun. Ob Ausbau einer neuen Mittagsbetreuung in der Schule oder Erweiterung der Kindertageseinrichtung in der Bahnhofstraße 31 im ehemaligen VR-Bank-Gebäude – überall laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Damit es zu keinen Verzögerungen kommt, werden zahlreiche Auftragsvergaben durch Bürgermeister Florian Hoffmann angeordnet und erst nachträglich im Gemeinderat besprochen und abgestimmt. Dieser informierte über den aktuellen Stand.

So wurden in den vergangenen Wochen Elektroarbeiten in Höhe von 33.000 Euro vergeben, wobei die Gemeinde ein Unternehmen wählte, das diese sowohl in den Räumen der Mittagsbetreuung als auch im integrativen Kinderhaus ausführt. Um das Dachgeschoss des Kinderhauses durch einen Umbau für zwei weitere Gruppen verfügbar zu machen, waren auch Holzarbeiten in Höhe von 25.000 Euro notwendig. Weiterhin muss eine Stahltreppe als Fluchttreppe ins zweite Obergeschoss aufgebaut werden. Kostenpunkt: 28.000 Euro.

