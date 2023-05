Utting

Arien und Duette zum 20. Geburtstag der Bel-Voce-Solisten

Simone Garnier singt Carmen beim großen Jubiläumskonzert der Bel-Voce-Gesangssolisten in Utting.

Plus Ihren 20. Geburtstag feiern die Bel-Voce-Gesangssolisten mit zwei Jubiläumskonzerten. In Utting ist als Gastsänger Mark Nicholas von Mark'n'Simon mit dabei.

Von Romi Löbhard

30 Programmpunkte! Die Bel-Voce-Gesangssolisten hatten sich für ihr zweites Jubiläumskonzert – das erste war ein geistliches in Greifenberg am Abend davor – zum 20-jährigen Bestehen einiges vorgenommen. Vorsorglich war dem nachmittäglichen Konzert der Zusatz "groß" vorangestellt worden. Trotz des endlich mal schönen Wetters hatten sich im Pfarrsaal Mariä Heimsuchung in Utting viele Zuhörerinnen und Zuhörer eingefunden, die sich dank der gut ausgesuchten und aneinandergereihten Arien und Duette schnell mitreißen ließen.

Stets genialer Partner, den Rhythmus vorgebend, Töne setzend und trotzdem nie im Vordergrund war stets Norbert Henß am Klavier. Der erste Teil des Nachmittags war vor allem aber nicht nur der Oper gewidmet. Passend zum Start in das Konzert: Der feuchtfröhliche Auftakt "Ich lade gern mir Gäste ein" aus der "Fledermaus" von Johann Strauss. Hier zeigte Simone Garnier – ihr oblagen die Eröffnung und die "Einweihung" der Bühne – nicht nur stimmliche, sondern auch schauspielerische Qualitäten. Nach "Mein Herr Marquis", ebenfalls aus der Fledermaus, folgte eine bunte musikalische Mischung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

