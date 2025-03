Auch Utting wird in den nächsten Jahren Schulden anhäufen

Einen neuen Haushalt aufzustellen, wird zunehmend zur Herausforderung. Das zeigten auch die Haushaltsberatungen in Utting. Kämmerer Matthias Graf sprach von einen „eng genähten Haushalt“. „Wir haben keine Luft für Extrawürste und sind auf jede Möglichkeit von Förderungen angewiesen“, fügte Bürgermeister Florian Hoffmann (LWG) an. Die Ausgaben steigen, die Einnahmen fließen nicht mehr wie früher, als Planzahlen oft übertroffen wurden. So wurde der Haushalt, bevor er in der Gemeinderatssitzung auf den Tisch kam, schon drei Stunden vorberaten und auf mögliche Einsparungen durchforstet. „Viel gab es nicht zu streichen und wenig zu schieben, fast alles sind Pflichtaufgaben“, so das Fazit des Bürgermeisters.

Dagmar Kübler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Matthias Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haushaltsberatung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis