Ausstellung in Utting: „Identität“ gemalt, installiert und gestickt

Werke von Amelie Ries sind aktuell im alten Lagerschuppen am Bahnhof zu sehen. Sie zeigt durchaus Überraschendes.

„Wer werde ich gewesen sein?“ Amelie Ries hat sich mit „Identität“ beschäftigt und dazu erklärende Kunst auf unterschiedliche Art geschaffen. Das Ergebnis ist in dem alten Lagerschuppen am Bahnhof Utting, der einmal zu einem „Refugium“ ausgebaut werden soll, zu sehen. Amelie Ries zeigt in der Schau, die noch am Wochenende besucht werden kann, durchaus Überraschendes, nicht Alltägliches.

Da ist einmal ein großer breiter Quader in der Mitte des Raumes. Darauf hat die Künstlerin 484, kaum drei Zentimeter hohe und breite Köpfe aus Ton drapiert, ordentlich in Reih und Glied. Das Faszinierende daran: Keiner dieser Köpfe gleicht dem anderen. Gesichtsgröße, Kopfform, Mimik – alles ist unterschiedlich. Dazu kommt die künstlerische Gestaltung. Der Ton wurde mit Material lackiert, das den Brennofen aushält, dabei aber feine Sprünge oder Risse bekommt. Amelie Ries hat die Köpfe nach dem Brand mit Tusche eingestrichen und diese hernach weggewischt. In den feinen Ritzen der Risse blieb das Schwarz und zeichnete so Falten und Furchen in die Gesichter – ein weiteres, stets anderes Merkmal.

Die Plexiglasscheiben beginnen wie ein Mobile zu tanzen

Über dem Quader hängen helle, verschieden lange Plexiglasscheiben, die bei feinem Luftzug wie ein Mobile zu tanzen beginnen. Bei genauem Hinsehen wird deutlich, dass in den Scheiben Botschaften eingeschlossen sind. Amelie Ries hat mit schwarzem Nähgarn auf weißen Stoff gestickt, was ihr wichtig ist. Es sind allgemeingültige Begriffe wie Akzeptanz, Sicherheit, Ideologien, Angst, Höflichkeit, Respekt. Dazwischen können auch Jahreszahlen entdeckt werden. „Diese haben für mich persönlich große Bedeutung“, erklärt die Künstlerin.

Das Kopfthema findet sich auch an den Wänden des Schuppens. Hier wurde es gestickt. Diese Arbeiten müssen aus der Nähe betrachtet werden – und es lohnt sich. Ries hat größeren Stoff bestickt und diesen dafür nur in der Hand gehalten. „Ich habe keinen Stickrahmen benutzt oder den Stoff auf irgendeine andere Weise gespannt.“ Das Ergebnis sind erneut Charakterköpfe oder auch Familienaufstellungen, deren Figuren bereits vom Leben gezeichnet sind. Viel Psychologie steckt in einem gemalten Zyklus. Spiegelt er ebenfalls Persönliches der Künstlerin wieder? Ein großes Frauenporträt wird flankiert von kleineren Darstellungen, die Lebenskrisen beinhalten.

Die Ausstellung „Identität“ mit Arbeiten von Amelie Ries im Lagerschuppen (Refugium) am Bahnhof Utting ist von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Oktober, jeweils von 15 bis 19 Uhr zu sehen. Am Samstag, 14. Oktober, findet zudem ab 17.30 Uhr ein Konzert mit Ricardo Volkert (Gitarre, Gesang) statt.

