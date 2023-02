Ausstellung in Utting: Was Gemeinschaft den Menschen bedeutet

Im Raum B1 in Utting geht um den Menschen als Teil von Gemeinschaften. Das erwartet die Besucher der Ausstellung von Hannah Doepke.

Im Sommer 2021 fand das Projekt "Bild gegen Bild gegen Gedanken" im Raum B1 in Utting statt. Dazu hatte Hannah Doepke 70 Menschen eingeladen, um mit ihr der Frage nachzugehen, welche Bedürfnisse und Defizite in Gemeinschaften existieren. Jede Person wurde von ihr gefilmt, gezeichnet und dazu aufgefordert, zwei Fragen zu ihrer Gemeinschaft zu beantworten. Nun, eineinhalb Jahre später, lädt Hannah Doepke zu der Folgeausstellung "In-Dependence" ein, die die Beiträge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb einer großformatigen Video- und Textinstallation verarbeitet.

Man betritt den Raum, der durchzogen ist von einer Wand aus Zetteln, die Aussagen tragen. Die Blätter werden zur Leinwand, die einmal als Fläche und dann wieder als Gefüge von beweglichen Gliedern auf dich wirken. Der Raum erscheint im Licht der Projektionen von Menschen deren Blicken und deren Individualität. Worte schreiben sich in Gesichter ein. Im Hintergrund fliegen Wolken aus farblichen Reflexionen, Gedanken, Myzelien – kleine Universen, die sich an ihren Schnittpunkten zu einem flexiblen großen Ganzen vereinen.

Am Samstag, 4. März, ist Midissage im Raum B1

Die Ausstellung kann von Mittwoch bis Sonntag, 1. bis 5. März, jeweils von 17 bis 21 Uhr besichtigt werden, anschließend gibt es vom 6. bis 10. März eine Schaufensterausstellung. Eine Midissage mit Musik und Getränken findet am Samstag, 4. März, ab 19 Uhr statt.

Seit Beginn ihres Studiums an der HfBK Dresden 2018 beschäftigen Hannah Doepke in ihrer Arbeit konzeptuelle Fragen der sozialen Integration und Interaktion. Neben Einzelprojekten arbeitet sie gezielt in Kooperationen und Kollektiven, sie sieht die Gruppe als zentrales Element ihrer Arbeitsweise und ihrer inhaltlichen Auseinandersetzung, informiert eine Pressemitteilung.

Den meisten Projekten von Hannah Doepke liegt eine Frage zugrunde

Oft setzt Hannah Doepke großformatige und raumgreifende Projekte um, deren Gestaltung immer auch die Ausstellungssituation als Moment der Begegnung, Erfahrung und Interaktion kreativ mitdenkt. In der Folge arbeitet sie interdisziplinär in den Bereichen Installation, Intervention, Performance, Skulptur und Video. In ihrer Kunst ist es ihr wichtig, gesellschaftspolitische Fragen zu thematisieren und ihre Position als Künstlerin dafür zu nutzen, Missstände aufzuzeigen und Raum für Auseinandersetzung zu schaffen. Meistens liegt jedem Projekt eine Frage zugrunde, für dessen Beantwortung sie gezielt auf Menschen zugeht. Themen wie Fürsorge, Gemeinschaft und Feminismus haben sich dabei als wiederkehrende Fixpunkte herausgestellt.

Lesen Sie dazu auch

Mit Felina Beckenbauer veranstaltete Hannah Doepke vor einem Jahr das Skulpturenprojekt „Grenzen küssen“ im öffentlichen Raum in Schondorf, Utting, Dießen und Windach. (AZ)