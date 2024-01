Autor von "Der Krähenbaum", Mathias Schröder, ist gestorben

Mit der Verfilmung seines Werks "Der Krähenbaum" wird der Schriftsteller und Arzt Dr. Mathias Schröder über die Grenzen des Landes hinaus bekannt. Jetzt ist er im Alter von 82 Jahren gestorben.

Der Schriftsteller und Arzt Dr. Mathias Schröder, lange Jahre in Utting ansässig, ist am 22. Dezember 2023 im Alter von 82 Jahren in seinem Heimatort Kirchhain in Hessen verstorben. Schröder verlegte seine Werke in der Uttinger editionRester und war daher auch nach seinem Wegzug weiterhin regelmäßig in Utting.

„Der Krähenbaum“ ist Schröders bekanntestes und erfolgreichstes Werk: 1997 verfilmte es Frank Guthke für das ZDF, der Film wurde in vielen Ländern ausgestrahlt. Es ist ein erschütternder, sprachlich faszinierender Roman in der Tradition der großen Erzähler der Weltliteratur. Thema ist der christlich-humane Widerstand einer deutschen Familie in den Kriegsjahren 1941 bis 1944 gegen die Terrorherrschaft des Faschismus.

Mathias Schröder wird mit dem Bayerischen Staatsförderpreis für Literatur ausgezeichnet

Schröder erzählt aus der Sicht von Kindern, die unschuldige Opfer des Kriegs waren. Für den „Krähenbaum“ erhielt Schröder den Bayerischen Staatsförderpreis für Literatur und den Literaturpreis der Landeshauptstadt München. Zu seinem 75. Geburtstag hatte die editionRester eine vom Autor neu redigierte Fassung als Hardcover auf den Markt gebracht. Weitere bekannte Werke Schröders, der neben Romanen auch Drehbücher, Essays und Gedichte schrieb: „Linda“, „Der Sturz des Seiltänzers“, „Der Weg nach Lampedusa“, „Marin“, „Mein Afrika“, „Sinai“ oder „Liebe“ „Stirbst du nicht, dann lebst du nicht“ sowie „Gegen den Strom“.

Mathias Schröder hat sich aber nicht nur als Schriftsteller, sondern auch als Arzt einen Namen gemacht. Sein Leben böte reichlich Stoff für einen Roman. Am 28. September 1941 in Kassel geboren, studierte er Medizin in Paris, Marburg und Saarbrücken. 1967 schloss er das Studium ab, arbeitete als Arzt in Homburg/Saar, war Stipendiat an der University of Southern California im Fachbereich Nuklearmedizin. Als Arzt sammelte er Auslandserfahrungen in Frankreich, Spanien und Mexiko, war Schiffsarzt auf der MS Bohème in der Karibik. 1971 bis 2001 arbeitete er als Allgemeinarzt in eigener Praxis in München, bevor er zwei Jahre nach Kamerun ging.

Mathias Schröder lebte und arbeitete auch in Utting

Am Ende seines Lebens zog es ihn wieder in die Heimat – mit seiner Frau Dagmar siedelte er vor einigen Jahren nach Kirchhain um, an den Schauplatz seines erfolgreichen Romans „Der Krähenbaum“. „Mathias Schröder hatte auch im Alter noch viel vor, gesundheitliche Probleme haben ihn jedoch daran gehindert, geplante Projekte zu vollenden“, sagt sein Uttinger Verleger Franz Rester. Am Freitag, 5. Januar, wird Dr. Mathias Schröder in Kirchhain zu Grabe getragen.

