Utting

06:00 Uhr

Barbara Schiller arbeitet für ein gutes Miteinander in Utting

Plus "Die Stille Heldin" des Monats Dezember, Barbara Schiller, engagiert sich in Utting in vielen Bereichen. Ganz besonders liegen ihr die Menschen in der Asylunterkunft am Herzen.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Sie versehen ihre Tätigkeiten, ohne groß Aufhebens davon zu machen. Sie helfen, unterstützen, begleiten und gehen voran. Es sind die Ehrenamtlichen, ohne die das Gemeinwesen nicht funktionieren würde. Wir, das sind der Landkreis Landsberg, die Sparkasse Landsberg-Dießen und das Landsberger Tagblatt, sagen „Danke“ und stellen monatlich einen dieser „Stillen Helden“ im Porträt vor. Heute Barbara Schiller aus Utting.

Barbara Schillers Liste an ehrenamtlichen Tätigkeiten ist lang. Würde man alle Zeiten, die sie für ihre freiwilligen Aufgaben aufbringt, einmal zusammenzählen, würde man sicher auf eine 40-Stunden-Woche kommen. Der Rentnerin sind die vielen Engagements aber nicht zu viel, sie will auch nach der Auszeichnung zur Stillen Heldin weitermachen wie bisher. Ihr Herz gehöre nun mal den Kindern und auch Familien mit Problemen, sagt die gelernte Kinderkrankenschwester, die in der häuslichen Kinderkrankenpflege tätig war. Und so ist sie zur „guten Seele“ in der Asylunterkunft am Seefelderhofberg geworden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen