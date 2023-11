Utting

06:00 Uhr

Benefizverkauf: Bilder von Lore Meyer für den Kirchenbau in Utting

Plus Rund 60 Gemälde aus dem Nachlass der Uttinger Malerin Lore Meyer werden verkauft. Der Erlös hilft beim Wiederaufbau der evangelischen Kirche.

Im Januar 2022 verstarb die Uttingerin Lore Meyer. In ihrem Nachlass befinden sich viele Bilder der leidenschaftlichen Aquarellmalerin, die nun einem guten Zweck zugeführt werden. Bei einer Benefiz-Verkaufsausstellung können rund 60 Bilder erworben werden, die Erlöse kommen dem Wiederaufbau der evangelischen Kirche in Utting zugute.

Parallel zum Christkindlmarkt in Utting findet am 2. und 3. Dezember die Benefiz-Verkaufsausstellung mit Aquarellen der Uttinger Malerin Lore Meyer statt. Ausgestellt und zum Verkauf angeboten werden zahlreiche Exemplare aus ihrem Nachlass im Refugium sowie in der Wartehalle des Bahnhofs. Bis es so weit ist, hat Peter De Bloeme, der Im Gries seit 30 Jahren eine Werkstatt für Bilderrahmung und Restauration sowie eine Kunstgalerie betreibt, noch alle Hände voll zu tun. Bei ihm liefen nämlich die Fäden zusammen, als es um die Verwendung der vielen Bilder ging, die die Erben bei der Haushaltsauflösung von Lore Meyer, die im Januar 2022 verstarb, noch unerwartet entdeckten.

