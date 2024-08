Brandstiftung am Uttinger Bauhof: Unbekannter zündet T-Shirt an

In den frühen Morgenstunden am Samstag, 10. August, gegen 1.50 Uhr, ereignete sich in Utting ein Vorfall. Ein unbekannter Täter zündete ein T-Shirt an und hängte es über das Metalltor des Bauhofs. Durch das Feuer wurde das Tor beschädigt.

Zeugen, die zufällig vor Ort waren, sahen einen Mann in der Nähe des Tatorts. Dieser entfernte sich zu Fuß vom Ort des Geschehens. Die Polizei ermittelt noch und bittet um Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten. Wer etwas gesehen hat oder Informationen hat, kann sich bei der Polizei Dießen unter der Telefonnummer 08807 92110 melden. (AZ)